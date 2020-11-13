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Aktüel Muş'ta 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçirildi
Aktüel

Muş'ta 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:12:21 -
Muş'ta 18 bin litre sahte dezenfektan ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta bir tırda yapılan aramada 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele ve kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İzmir'den Muş'a sahte dezenfektan getirileceği bilgisinin alınması üzerine, 11 Kasım saat 23.00 sıralarında Karlıova-Varto kara yolu Çaylar mevkisinde durdurulan bir tır içerisinde yapılan aramada, 18 bin 491 litre sahte dezenfektan ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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