Muşmula yaprağı çayı nasıl yapılır? Muşmula çekirdeği nasıl kaynatılır? Muşmula çekirdeği faydaları... Doğal ilaç

Obezite İle ilgili çalışmalar yapan Dr.Fevzi Özgönül, ‘Muşmula; susuzluğu azaltır, kan dolaşımını düzenler, ishali keser, dizanteriyi önler, karaciğeri temizler, mideyi de kuvvetlendirir’ dedi.

Dr.Fevzi Özgönül, muşmula çayının binbir derde deva olduğunu belirterek, “Muşmula, kimilerinin sert , kimilerinin de daha olgunlaşmış ve yumuşamış olarak sevdiği bir meyvedir. Bazı kişilerin ise çok severek tüketmediği hatta çok fazla da bilmediği bir meyvedir. Genellikle beyaz, pembe renklerde çiçekler açar. Meyveler hafif buruk bir tattadır.

Ekim sonu, kasım ayı başları gibi hasadı başlar. Birkaç ay hasadı sürer. Bu yüzden kış aylarında hasadı devam eder ve şifasından yararlanılabilir. Fakat birçok faydası bulunan bu meyve tam olgunlaşmadan yeşil haldeyken tüketilmemelidir. Hatta satın alındıktan sonra bir süre evinizde beklese bile biraz daha olgunlaşır ve yumuşar. Tadı da daha güzel olur.” diye konuştu.

Muşmulanın faydaları

Muşmulanın faydalarını saymakla bitirilemeyeceğini kaydeden Dr.Fevzi Özgönül, “Muşmulanın,kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesi sebebiyle vücuda çok faydalıdır. Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir. Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder.

Muşmula yaprağı ekstresi bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda güç verir. Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir. Ayrıca muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur. Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler. Depresyona iyi gelmesi de muşmula faydaları arasındadır. Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur.” dedi.

Hamile kadınların da bu şifalı meyveyi bol bol tüketmesini öneren Dr.Fevzi Özgönül, daha sonra şunları kaydetti, “Özellikle kış aylarına gireceğimiz şu günlerde, bu meyvenin pazarlarda ve marketlerde bolca bulunması hamileler için oldukça büyük bir şanstır. Bu yararlı meyve düşük yapma riskini azaltır. Düşük yapma riski olan gebe kadınlar bu meyveyi tüketmelidir.

Ayrıca bel ağrılarına çok iyi gelir. Ağrıları hafifletici özelliği de vardır. Gut hastaları da bu faydalı meyveyi bolca tüketebilirler. Fakat yüksek tansiyon hastalarının daha az tüketmelerinde fayda var.

Muşmulanın zayıflamaya da iyi geldiğini, bağırsak hareketlerini arttırarak zayıflamaya engel olan unsurları ortadan kaldırdığını ve bu özelliğinden dolayı muşmula çayının kilo vermek isteyenler tarafından da yaygın olarak tüketilmesi gerekir.

”MUŞMULA ÇAY TARİFİ

Bir litre suyun içine ince kıyılmış bir avuç muşmulayı kaynatıp süzdükten sonra süzme bal ile de tatlandırarak günde üç öğün birer çay bardağı içebilirsiniz.

Muşmula yaprağı çayı nasıl yapılır?

Muşmula yaprakları kaynatılarak veya muşmula meyvesiyle vücutta bulunan toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanıza yardımcı olur. Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz.

Muşmula çekirdeği faydaları

Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan meyvenin çekirdekleri idrar miktarını artırır. Özellikle böbrek taşı dökenler için muşmula çekirdeklerin kaynatılıp suyunun içilmesi tavsiye edilir. -Böbrekleri temizleme özelliğinin dışında vücuttaki ödemin atılmasına da yardımcı olur.

Muşmulanın Çekirdeği Yenir m?

Muşmula, tariflerde kullanılacağında genellikle çekirdekleri temizlenir. Muşmula çekirdeği sindirim sistemi için çok faydalı olsa da, çiğ bir şekilde tüketilmemelidir. Bunun yerine çekirdekleri kaynatıp içebilirsiniz.

Muşmula çekirdeği nasıl kaynatılır?

Öncelikle bir litre suyun içine bir avuç muşmula ekleyelim. Biraz kaynatıp süzdükten sonra, içine bir çay kaşığı bal ekleyip içebilirsiniz.

Muşmulanın Faydaları Nelerdir?

Potasyum, kalsiyum, demir, lif, magnezyum ve folik asit bakımından zengindir. Aynı zamanda A ve C vitamini de içerir.

Bağırsak hareketlerini arttırır. Bu özelliğiyle hazımsızlık ve kabızlığa iyi gelir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Vücutta oluşan iltihaplanmaları daha hızlı iyileştirir.

Çay olarak tüketildiğinde kuru öksürüğe iyi gelir.

Antioksidan özelliği sayesinde ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Sindirim sisteminin çalışmasına destek olur.

Böbrek ve karaciğer sağlığında olumlu etkileri vardır.

Yaprakları kaynatıldığında romatizma ağrılarının tedavisinde etkilidir.

Muşmula Nasıl Yenir?

Olgunlaşmış muşmula kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat edilerek sade bir şekilde tüketilebilir. Muşmulanın en faydalı hali meyvesini taze taze tüketmektir.

Eğer muşmulayı sade bir şekilde tüketmek istemiyorsanız, kabuklarını ve çekirdeklerini çıkartarak blenderdan çektirip püre haline getirebilirsiniz.

Muşmulayı kabuk ve çekirdeklerinden arındırdıktan sonra sirke, reçel, marmelat, pekmez ve hoşaf yapımında kullanabilirsiniz.

Eğer muşmulalar yeterince olgunlaşmadıysa, çekirdeklerini çıkartıp çay yapımında kullanabilirsiniz.

Muşmulayı güneşte kurutarak kış için de saklayabilirsiniz.

Muşmulayı püre haline getirdikten sonra tatlı yapımında kullanabilir, sevdiğiniz tatlılara aroma katabilirsiniz.

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