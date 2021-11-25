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Gündem Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Müslüme'nin dedesi kim?
Gündem

Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Müslüme'nin dedesi kim?

Müslüme'yi kim öldürdü? 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bededine ulaşılmasının ardından çocuğun dedesi tutuklandı. Peki, Müslüme'nin dedesi niye tutuklandı? Müslüme'nin dedesinin suçu ne?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 22:32:00 -
Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Müslüme'nin dedesi kim?

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen 8 aile yakınından biri olan dedesi tutuklandı. Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı. Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı. Peki, Müslüme’nin dedesi niye tutuklandı?

Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Müslüme'nin dedesi kim?

Müslüme’nin vefatının ardından annesi Sevgi Yağal, dedesinin niye tutuklandığına dair bir bilgisi olmadığını belirtti. Sevgi Yağal, “Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum” dedi.

Müslüme Yağal’a ne oldu?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

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