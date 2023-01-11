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Dünya Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor! İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa tehdidi
Dünya

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor! İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa tehdidi

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif eylemde bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleme tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 18:49:00 - 2023-01-11 18:54:10
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor! İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleme tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, ay başında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına işaret ederek, "Bunu Hamas'a ev sahibi olmadıklarını göstermek için yaptım. 'İsrail devletinde bir bakanı tehdit etmeyeceksin' mesajı vermek istiyordum. Merak etme, tekrar yapacağım." ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladığı provokatif eylemle ilgili tarih belirtmedi.

Ben-Gvir'in 3 Ocak'taki baskını öncesinde açıklama yapan Hamas, Mescid-i Aksa baskınına karşı "eli kolu bağlı durmayacaklarını" duyurarak, "Terör ve faşizm bakanı Itamar Ben-Gvir, çalışma programının temelini saldırganlık ve terörizm üzerine kurmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

Baskına Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları gelmişti.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

 

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