Müslümanların sinir uçlarıyla oynama Hüda Kaya... Tecavüzcü görmek istiyorsan ağababalarına bak!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında sözde siyaset yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin milletvekili Hüda Kaya, pusulasını şaşırmış biçimde Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Kur’an kurslarına saldırdı.

Kısa süre önce Meclis'te yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri bir Müslüman olarak beni temsil eden bir kurum değildir. Meşru değildir" diyerek Diyanet camiasını hedef alan Kaya, "Diyanet, çocuklarımızın bile öğrettiği din derslerini aldırabilecek kadar güvene sahip değildir. Diyanet bizim adımıza ahkam kesemez. Diyanet kendi düşüncesini söylüyorsa barolarda düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir." ifadelerini kullanarak, Diyanet ile baroları bir tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın geçtiğimiz günlerde eşcinsellikle ilgili yaptığı hutbeden rahatsız olduğu gözlenen Hüda Kaya, hezeyan dolu açıklamalarına devam etti. Kaya, “Diyanet, din adına konuşacaksa, hırsızlık için konuşmalı, çocuk tecavüzleri için konuşmalı, Kur’an kurslarına tecavüze uğrayan erkek çocukların hakkını savunmalı” diyerek din adamlarını hedef aldı.

Tecavüz iftirası atarken pusulayı şaşırdı

Diyanet görevlilerine karşı akıl tutulması içinde olduğu belirlenen ve tecavüz iftirası atacak kadar pervasızlaşan Hüda Kaya, PKK’lı teröristlerin yıllardır sergilediği çocuk ve kadın istismarına ise tek laf edemedi. Sözde çocuk ve kadın haklarını savunan ancak ‘tecavüz’ denilince pusulayı şaşıran Kaya, PKK’lı teröristlerin kadın ve çocuk istismarına karşı ise dilini yutarak ne kadar samimiyetsiz olduğunu da ortaya koydu.

İstismar görmek istiyorsan ağabalarına bak

Dindar kisvesi altında siyaset yapan ancak komünist ve ateist azgın azınlığın dindar vatandaşların sinir uçlarıyla oynama görevi verdiği Hüda Kaya’ya en güzel cevap PKK’lı teröristlerin kadın ve çocuk istismarını sergilediği görüntüler ile verildi.

Defalarca basına yansıyan ancak Hüda Kaya’nın gözlerini yumduğu görüntülerde, başta PKK’lı terörist Duran Kalkan olmak üzere birçok terörist, dağa kaçırılan veya kandırılan kadın ve çocukları istismar ediyor ve hatta hamile bırakıyor.

Bugün Diyanet görevlilerine iftira atan Hüda Kaya’nın tecavüzcüleri görmek istemesi durumunda pusulasını sapıklığın adresi olan PKK’lı ağababalarına çevirmesi yeterli.