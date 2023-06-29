Müslümanların Kurban ibadetine dil uzatınca bu fotoğraf gündem oldu!
Habertürk'ten kovulduktan sonra yayınlarına kendi platformundan devam eden Fatih Altaylı, Müslümanların Kurban ibadetine dil uzattı.
"Hayvanlara kimse eziyet etmesin." diyen Altaylı, "Ben Kurban Bayramı'nda kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Daha insancıl geliyor." ifadelerini kullandı.
Fatih Altaylı'nın haddi aşan sözlerine tepki yağarken, sosyal medyada ise ıstakoz pişirirken verdiği poz gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, canlı canlı pişirilen ıstakozla poz veren Altaylı'nın ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı.