Müslümanların kurban ibadetine 'cinayet' diyen ateistlere bak sen!
Kurban ibadetini yerine getiren Müslümanları, Allah yolunda kurban ettikleri hayvanlar üzerinde cinayet işlemekle itham eden ateistlerin keyifleri için yedikleri hayvanlar, ikiyüzlülüklerini ortaya koydu.
Ateizm Derneği, Kurban Bayramı'nda yine kurban ibadetini yerine getiren Müslümanları hedef aldı.
Derneğin Twitter hesabından paylaşılan görselde, kurban ibadeti için, "Din adına cinayet" yorumu yapıldı.
Aynı paylaşımda öte yandan balık için de, "Ticaret adına cinayet" değerlendirmesi yapan ateistlerin maskesi, geçen yıl yaptıkları bir paylaşımın ortaya çıkmasıyla düştü.
Ateizm Derneği'nin 8. kuruluş yıldönümünde düzenlenen yemekli etkinlikte "ticaret adına cinayet" dedikleri su canlılarından "istavrit" yedikleri ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO