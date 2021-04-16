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Gündem Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı
Gündem

Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı

Genco Erkal adlı tiyatrocu, twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi gerekçesi ile ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 22:16:00 - 2021-04-16 22:17:11
Müslümanların Kurban bayramına pis dilini uzatmıştı: Genco Erkal Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan ifadeye çağrıldı

 Yeniakit.com.tr 

Genco Erkal, 19 Nisan Pazartesi günü saat 14:00'da 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etme' iddiasıyla, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

Twitterdan duyurdu!

2016 yılından bu zamana kadar yaptığı paylaşımlar sebebi ile ifade verecek olan Genco Erkal, gelişmeyi twitter hesabından duyurdu.

"Cumhurbaşkanına hakaretten hakkımda soruşturma açılmış. Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum."

Pis dilini Kurban'a uzatmıştı

Genco Erkal, son olarak Kurban Bayramı'nda Müslümanların inancına dil uzatarak tepkileri üzerine çekmişti. Erkal, "Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı. Benden uzak dursun." şeklinde haddi aşan ifadeler kullanmıştı.

Boğaziçili provokatörleri kışkırttı

Genco Erkal, yakın geçmişte de tiyatrocu kimliği ile bütün siyasi gündemlerin içinde yer almıştı. Erkal, Boğaziçili provokatörlere destek vererek onları kışkırttığı gibi, 'terör örgütü propogandası yapmak' suçundan cezaevine gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da destek vermişti.

 

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Yorumlar

fevzi

...... tipli mahluk
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eeserkan

Bunu ölünce inşallah Müslüman mezarlığına gömmezler
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