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Gündem Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan sanatçı bozuntusu ifade verdi: Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım!
Gündem

Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan sanatçı bozuntusu ifade verdi: Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım!

Müslümanların ibadeti 'Kurban'a pis dilini uzatan Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan ifade verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 02:02:00 -
Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan sanatçı bozuntusu ifade verdi: Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım!

 Yeniakit.com.tr 

Yaptığı sosyal medya paylaşımları delil gösterilerek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılanan Genco Erkal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verdi.

'Mesleğimin bir parçası'

"İfadesinde 60 yıldır politik tiyatrolar yaptığını söyleyen Erkal, "Mesleğimi icra ederken dünyada ve ülkemizde gördüğüm haksızlıkları, baskıları, adaletsizliği ve bağnazlığı eleştiriyorum. Bu nedenle askeri ve sivil tutucu iktidarlar benim bu faaliyetlerimden dolayı hep rahatsız olmuşlardır. Bu konularda birçok kez yargılandım ve aklandım. Bunu mesleğimin bir parçası olarak görüyorum." dedi.

'Hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmadım'

"Ben hakaretin hiçbir şeye çözüm olmayacağını düşünürüm." diyerek kendini güzelleyen Erkal, "Hiçbir zaman hakaret yoluna başvurmam. Bunu kendime yakıştırmam. Evet ben Cumhurbaşkanlığı sistemine, çevre katliamına, laik bir ülkede sürekli din olgusunu siyasi malzeme olarak kullanılmasına, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, insanların düşünceleri nedeniyle hapis yatmasına, yoksulları daha da yoksul kılan bu düzene karşıyım. Buna ilişkin görüşlerimi de eleştiri sınırları içerisinde aktarıyorum. Paylaşımlarımda suç unsuru yoktur." ifadelerini kullandı.

'Örümcek kafanın bayramı' demek hakaret değil mi?

Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadığını öne süren sanatçı bozuntusu, geçtiğimiz yıl twitter hesabından şu mesajı paylaşarak, Müslümanların ibadetine pis dilini uzatmıştı.

"Hiç sevmem bu bayramı. Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı. Benden uzak dursun."

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