Müslümanların boğazını kesin

Tahsin Han

Hindistan’da radikal Hinduların Müslümanlar aleyhine kışkırtma ve saldırıları sürüyor... Ülkede iktidardaki radikal Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) sözcüsü Hinduları Müslümanların boğazlarını kesmeleri, onları sürmeleri ve camilerini yıkmaları çağrısında bulundu. Irkçı Başbakan Narendra Modi’nin partisi BJP’nin sözcülerinden Suraj Pal Amu, pazar günü davet edildiği bir toplantıda Hindu kadınların evlilik yoluyla Müslüman olmalarının önüne geçmeleri gerektiğini belirterek Müslümanları hedef gösterdi ve açık açık onların öldürülmesini istedi.

Boğazlarını kesin, camilerini yıkın

Hindistan’ın Haryana şehrinin Patudi kasabasında BJP tarafından “Hindu kadınların Müslümanlaştırılmasına hayır” isimli toplantısında konuşan ırkçı sözcü Amu; ülkedeki Müslümanların boğazının kesilmesi, Pakistan’a sürülmeleri ve camilerinin yıkılması çağrısında bulunarak, nefret kustu.

Hindu kadınların yetişkin olmalarına ve kendi hür iradeleriyle Müslüman olduklarını açıklamalarına rağmen onların Müslüman olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen ırkçı Amu, “Hindistan bizim annemizse, o zaman biz Pakistan’ın babasıyız ve burada Pakistanlılara kiralık ev vermeyeceğiz… Müslümanları bu ülkeden çıkarın, mescidlerini yıkın, boğazlarını kesin. Mecliste de bu teklifi kabul edin” dedi.

İnançlar arası evliliklere izin verilmemesi gerektiğini belirten ve bu nedenle Hindu kadınların Müslüman olmasına tahammül edemediğini ifade eden Amu ayrıca, kriket oyuncusu Mansur Ali Khan Pataudi ile oğlu ve aktörü Saif Ali Khan’ı dinler arası evlilik yapmaları nedeniyle cezalandırılması gerektiğini söyleyip hedefe koydu.

Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırılar artıyor

Bu gibi çağrıların da etkisiyle son dönemlerde Hindistan’da Müslümanlara yönelik saldırıların, cinayetlerin, camilerin tahrip edilmesinin artması dikkat çekiyor. Hindu makamlar bu saldırı ve cinayetlerin ardından saldırganları ve bu örnekteki gibi halkı kışkırtan kişileri yargılamıyor.

Hindistan’da 300 milyondan fazla Müslüman yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakamla Hindistan dünyanın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi oluyor, ancak ülkede Müslümanlara yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Hinduların hinduizmi bırakıp Müslüman olmak istemesi ise ülkedeki ırkçıların büyük tepkisini çekiyor.

