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Müslümanları “hayvan katliamı” yapmakla suçlayan şizofrenlere bilimsel cevap

Her Kurban bayramında Müslümanların ibadetine “hayvan katliamı” diyerek kin kusan gavur Batı hayranı laikçi azgın azınlık, bu bayramda da homurdanmaya devam etti. İspanya’da yapılan boğa güreşlerinde hayvanlara yapılan işkence hakkında tek kelime etmeyen mankurtlar, söz konusu Müslümanların ibadeti olunca her türlü edepsizliği sergiliyorlar. BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan “ülkelere göre et tüketimi” araştırması, İslam karşıtı laikçi azgın azınlığın Kurban bayramı için kullandıkları “hayvan katliamı” hezeyanlarına cevap niteliğinde.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
Müslümanları “hayvan katliamı” yapmakla suçlayan şizofrenlere bilimsel cevap

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Dinle diyanetle işleri olmadığı halde her fırsatta Müslümanların değerlerine saldırmayı marifet sayan Batı hayranı azgın azınlık, her Kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da Müslümanlara sataşmayı sürdürdü. Laikçi azgın azınlığın hezeyanlarına, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün yaptığı araştırma cevap niteliği taşıyor.

En az et tüketen Müslüman ülkeler

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan “ülkelere göre kişi başı et tüketimi” araştırmasında, en çok et tüketen ülkelerin başında AB üyesi ülkeler, ABD, Latin Amerika ülkeleri, Çin ve Rusya geliyor.

Dünya haritası üzerinde renklendirilen et tüketimi oranlarına bakıldığında; en az et tüketen ülkelerin Müslüman ülkeler olduğu görülüyor. Asya’da Pakistan, Endonezya, Malezya; kişi başı et tüketiminde yıllık 10-50 kilogram bandında yer alıyor. Et tüketimi gruplandırmasında Türkiye de bu grupta yer alıyor. En az et tüketen ülkeler sıralamasında ise kişi başı 0-10 kilogram bandında yer alan Afrika kıtası ülkeleri bulunuyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan et tüketimi araştırması, Müslümanlara “Hayvankatliamcısı” diyen din düşmanlarına bilimsel olarak tokat niteliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24
  1. Müslüman
  2. Kurban bayramı
  3. Kurban

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    Et, beyin icin iyidir. Bizden fazla yiyiyorlar ama yine de Kurban Bayramimiza karisiyor bu kafirler!
  • İdris Ucarİdris Ucar1 sa önce
    Lütfen böyle haber yapıp böyle kişileri gündeminize almayın ben isim verip reklam olmasın diye isim ver meden söyleyeyinmilleti soyup soğana ceviren bir yer var 5kilo ete 2000 tl kim verir işte böyle eleştiri yapan kişiler verir ozam bir şey yok böyle mübarek günlerde ğündeme gelmek icin.eleşti yaparlar fazlada söylenecek fazla bir şey yok böyle kişilere bir ata sözü var bu mübarek günde onuda söylemek istemem böyle kişilere cünkü kedileri muhatap alınca dahada cok konuşur olur bunlar sım
  • SefaSefa1 sa önce
    Azgın AKP azınlığı Pendik Kartal sahil hattında bütün yaz mangalda. Kurbanda da bir kurban bir dipfriz mantığı ile devam... Anadolu ise fakir fukara. Şehri basan - yağmalayan bu kasabalı AKPsürüsünün sonunu Anadolu köy halkı getirecek. Sonrasında herkes et yiyebilecek.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Allah rızası için bu haberi yazan kişi islami bir konuya ilişkin bir daha haber yazmasın. Bu nasıl uslüp, bu nasıl islami değerleri anlatma? Aklınızı başıniza alın kardeşim, islamı islami yontemlere gore anlatalım, naif, açıklayıcı, nezaket dolu..
  • DoğruDoğru1 sa önce
    Gayet doğru. Müslüman ülkeler beceriksiz, hırsız ve cahil oldukları için fakir. Bu nedenle et tüketimi az. Hatta şimdi cahilliğin ve beceriksizliğin öyle dibine vurduk ki hayvan bile yetiştiremeyip kurbanlıkları bile hristiyanlardan alıyoruz. Bu kurbanlıklar domuzlarla aynı çiftliklerde yetişiyor.
  • hasanhasan2 sa önce
    kimsenin karistigi mi var ... ne kesiyorsaniz kesin ...

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