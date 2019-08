Müslümanları “hayvan katliamı” yapmakla suçlayan şizofrenlere bilimsel cevap

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Dinle diyanetle işleri olmadığı halde her fırsatta Müslümanların değerlerine saldırmayı marifet sayan Batı hayranı azgın azınlık, her Kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da Müslümanlara sataşmayı sürdürdü. Laikçi azgın azınlığın hezeyanlarına, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün yaptığı araştırma cevap niteliği taşıyor.

En az et tüketen Müslüman ülkeler

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan “ülkelere göre kişi başı et tüketimi” araştırmasında, en çok et tüketen ülkelerin başında AB üyesi ülkeler, ABD, Latin Amerika ülkeleri, Çin ve Rusya geliyor.

Dünya haritası üzerinde renklendirilen et tüketimi oranlarına bakıldığında; en az et tüketen ülkelerin Müslüman ülkeler olduğu görülüyor. Asya’da Pakistan, Endonezya, Malezya; kişi başı et tüketiminde yıllık 10-50 kilogram bandında yer alıyor. Et tüketimi gruplandırmasında Türkiye de bu grupta yer alıyor. En az et tüketen ülkeler sıralamasında ise kişi başı 0-10 kilogram bandında yer alan Afrika kıtası ülkeleri bulunuyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan et tüketimi araştırması, Müslümanlara “Hayvankatliamcısı” diyen din düşmanlarına bilimsel olarak tokat niteliği taşıyor.