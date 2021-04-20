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Gündem Müslümanlara pis dilini uzatan Genco Erkal: Hem hakaret etti hem de yoldaşları gibi yalana sarıldı!
Gündem

Müslümanlara pis dilini uzatan Genco Erkal: Hem hakaret etti hem de yoldaşları gibi yalana sarıldı!

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda Müslümanların ibadetini çirkin sözlerle hedef alan Genco Erkal, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan ifade vermişti. Erkal'ın paylaşımlarında, hakaretle birlikte, yalana da başvurduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:26:00 -
Müslümanlara pis dilini uzatan Genco Erkal: Hem hakaret etti hem de yoldaşları gibi yalana sarıldı!

 Yeniakit.com.tr 

Müslümanların Kurban ibadetine pis dilini uzatıp, ettiği hakaretle hafızalara kazınan Genco Erkal, önceki gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan ifade verdi.

Sicili kabarık!

Malum çevrelerle aynı yalan trenine binen Genco Erkal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen AK Parti kongrelerini hedef aldı. Pandemi koşullarında, gereken tedbirlerin alındığı kongreleri hedef alırken de tüm yol arkadaşları gibi yalana başvurdu.

Hem hakaret hem yalan: Utanç duymalısın Genco Erkal!

Erkal'ın twitter hesabından paylaştığı kongre fotoğrafları henüz pandemi yaşanmadan önce yapılan kongrelerdi. İfadesinde hiçbir zaman hakaret diline başvurmadığını söyleyen Genco Erkal adlı şahıs, paylaşımlarından birisinde, 'Çüşünüz. Oha.' ifadelerini kullanarak haddi aştığı gibi aynı zamanda pandemiden önceki kongre fotoğraflarını kullanarak, yalana da sarılmıştı.

Utanmayıp, utanmalarını istedi

Pandemiden önceki yıllara ait fotoğrafları kullanarak iftira atan Genco Erkal, bu tavrından utanmadığı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'utanma' çağrısı yatı.

Pandemi öncesinde ve sonrasında yapılan kongrelerden kareler

Hınca hınç dolu konserini 'maşallah' diyerek paylaştı

Paylaşımlarının hemen hepsinde yalan ve hakarete başvurarak AK Parti iktidarını kongreler üzerinden hedef alan Genco Erkal, bir paylaşmında ise utanmazlıkta çığır açtı. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki bir konserinin hınca hınç dolu ortamının fotoğrafını paylaşan Erkal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haksız yere 'utanın' çağrısı yaparken, kendi kalabalık konser fotoğrafını 'maşallah' diye paylaştı.

Sanatçı mısın, biletçi mi?

Yalan ve hakaretleri ile muhalefete hizmet eden Genco Erkal, bunun karşılığını da sosyal medya hesabnından yandaşlarına pazarladığı biletlerle aldı.

Müslümanlara pis dilini uzatıp ettiği hakaretle hafızalara kazınmıştı

Önceki gün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan ifade veren Genco Erkal adlı sanatçı mı biletçi mi olduğu anlaşılamayan şahıs, ifadesinde, 'Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım' diyerek kendini güzellemeye çalıştı ama Erkal, Müslümanlara pis dilini uzattığı bu mesajla çoktan hafızalara kazınmıştı.

Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan sanatçı bozuntusu ifade verdi: Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım!
Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan sanatçı bozuntusu ifade verdi: Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım!

Gündem

Müslümanların ibadetine pis dilini uzatan sanatçı bozuntusu ifade verdi: Hiçbir zaman hakaret diline başvurmadım!

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Yorumlar

Turan

Pamuk tıkandığı zaman Sakın musallaya falan getirmeyin gömün gitsin...
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67

bu .... hakkında gereken yapılmalı halkı kin nefrete kışkırtıyor alenen suç işliyor
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