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Müslümanlara çektirdikleri eziyet yanlarına kar kalıyor! 28 Şubatçılar Bodrum’daki villalarında keyif sürüyor!

Cumhuriyet tarihinin kara lekesi 28 Şubat rezaletini yaşatan darbeci paşalar, Bodrum’daki villalarında paşalar gibi “ceza” çekiyor!..

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:09

Kamuoyunda 28 Şubat post modern darbesi olarak bilinen, 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başlayan ve dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanan süreç dolayısıyla yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan paşaların önemli bir kısmı Bodrum’da yaşıyor.

Kendilerine ait villalarda gözden ırak yaşayan paşaların faydalandıkları Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmezken, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, kendi adını taşıyan cadde üzerinde bulunan villasında yaşıyor.

Keyif sürüyorlar

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Orgeneral Çetin Doğan, Erol Özkasnak'ın da aralarında bulunduğu birçok paşanın Bodrum'da yaşadıkları öğrenildi. Kendilerine ait villalardan pek çıkmayan eski paşalar hakkında mahkeme müebbet hapis cezası vermiş, sanıkların yaş ve sağlık durumları nedeniyle cezaları yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol gereği karakola imza verme zorunluluğuna dönüştürülmüştü. Emekli paşaların, nerede ve nasıl imza verdikleri bilinmiyor.

Tarihimizin kara lekesi: 28 Şubat darbesi

Kamuoyunda ‘28 Şubat post modern darbesi' olarak bilinen olay, 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla başladı. Laiklik endişesi yaşadıklarını iddia eden dönemin paşaları, Müslümanları fişleyip özellikle TSK'daki görevlerinden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptı. Müslümanların el çektirildiği koltuklara, "Eşinizin başını açın, bikini giydirin, alkol kullanın" talimatı veren teröristbaşı Fetullah Gülen'in doldurmasına fırsat tanıyan 28 Şubatçılar, yalnızca orduda değil, birçok sektörde İslami yaşantının kısıtlanmasına neden oldu. 

Darbeleri Araştırma Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonrası 2013'te açılan davada 28 Şubat döneminden sorumlu tutulan paşalar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Yargılama sonucu dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı başta olmak üzere; Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ceza verilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:09
  1. Ankara
  2. Denetimli Serbestlik Yasası
  3. İsmail Hakkı Karadayı
  4. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı
  5. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir
  6. Orgeneral Çetin Doğan
  7. Erol Özkasnak
  8. 28 Şubat post modern darbesi
  9. Darbeleri Araştırma Komisyonu

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