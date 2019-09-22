Müslümanlar neden çok kolay günah işliyor?

Öncelikli neden, her Müslüman gerçek anlamda kamil mümin değildir de ondan!

Kuran-ı Kerim şöyle buyurmakta;

“Bedeviler: “İman ettik!” dediler. De ki: “İman etmediniz, fakat Müslüman olduk! deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah’a ve resulüne itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz ki Allah, Gafur’dur, Rahim’dir!” (Hucurat, 14)

Yani;

Nasıl ki çarpım tablosu matematiğin olmazsa olmazıdır; ama çarpım tablosunu ezbere bilen herkese de matematikçi denmez.

Aynen öyle de, kelime-i şehadet getirip, Müslüman oldum demek işin olmazsa olmazı, ilk adımıdır ama bunu diyen herkese kamil mümin denilmez.

Kamil mümin olmak, yani iman etmek, ispat ister. Nitekim Kuran şöyle bildirir;

“İnsanlar hiç imtihan edilmeden, sadece “İman ettik!” demeleriyle kendi hallerine bırakılacaklarını mı sandılar?” (Ankebût 2)

Mümin olmanın tespiti ve muhakemesi sadece ve sadece Allah’a aittir. Çünkü insanların kalbi durumlarını, ihlaslarını veya riyalarını yalnız O bilir. Allah da mahkemesini elbette Kuran’a, onda bildirdiği emirlerine uyup, nehiylerinden kaçınıp kaçınılmamasına göre yapacaktır.

Allah günahları hikmetine binaen ister affeder ister etmez, O’nun takdiridir -hâşâ- kimseye laf düşmez. Çünkü ilgili kişinin ne şartlar altında neyi, niçin, nasıl yaptığını veya yapmadığını O bilir.

Biz ise zahire, görünüşe göre karar veririz; elbette muhakeme etmek için değil.

Allah biz müminlerin diğer insanlarla ve gene diğer müminlerle olan her nevi ilişkisini belirlemiştir. Biz karşımızdaki kişinin mümin olup olmadığını zahiren bileceğiz ki Allah’ın belirlediği hudutlar dahilinde ilişkimizi götürebilelim.

İşte onun içindir ki İslam’da başta 5 vakit farz namaz gibi bazı ibadetlerin cemaatle aleni yapılması teşvik edilmiş, hatta Cuma namazı farz kılınmıştır.

Bu açıklamalardan sonra günah işleyen Müslüman ve mümin konusuna değinelim:

Mümin günah işlemez mi?

Günümüz tabiriyle henüz imanını tam “içselleştiremediği” için, tefekkür boyutu da çok az veya olmadığı için Müslüman olmakla beraber, hem imanında hem de akaidinde “akıl tutulması” nevinden eksiklikler ve yanlışlar var şöyle ki;

Kişi “Müslümanım!” diyor ama;

- Namaz yok, zekat yok, oruç yok, hac yok; bunlarda bazıları varsa da “bazen var bazen yok!”

- İçki var, kumar var, zina var, faiz var!

- Tesettür yok!

- Yalan var, gıybet var!

- Ana-babaya, büyüklerine, komşularına sevgi, saygı, anlayış yok!

- Çalışmak, helal yoldan para kazanmak yok!

- Vergi kaçırmak, kaçak işçi çalıştırmak var!

- Kul hakkı ise her cihetiyle var!

- Helal-Haram dengesini gözetmek yok!

Bu şekilde “Ben Müslümanım!” diyen bir yığın gafil insan var asrımızda.

Bizim vazifemiz onları ihtar etmektir ve şöyle demektir;

“Kardeşim Müslümanım diyorsun ama sen adeta Ehl-i Kitap gibi yaşıyorsun! Allah’a, Peygambere ve Kuran’a iman ediyorum diyorsun ama, ya neye iman ettiğini bilmiyorsun ya da ne dediğinin, yaptıklarının veya yapmadıklarının farkında değilsin. Bu hal üzere ruhunu teslim edersen işin çok ama çok zor olacak öte tarafta! Ben demiyorum, Kuran’da Allah diyor! Ötesine karışmam!”

İşte sizin durmadan günah işliyorlar dediğiniz ve etrafımızda bolca bulunan günümüz çoğu fasık Müslümanlar bunlardır; imanlarını içselleştiremedikleri, tahkiki boyuta çıkaramadıkları için böyle büyük bir gaflet içindeler.

Kendilerine tavsiyemiz derhal tövbe edip, Allah’tan yardım istesinler ve hemen, bir daha hiç bir bahane ile asla aksatmamak üzere 5 vakit farz namazlarına başlasınlar; bu işin kesinlikle olmazsa olmazıdır!

İmanlarını arttırmak için de Kuran, özellikle tefekkür boyutlarını arttırmak üzere de, iman arttırıcı, asrımız alimlerinin muazzam tefsirlerinden istifade etsinler... Gerisi Allah’ın da izniyle gelecektir.

Mümin günah işlemez mi?

Peygamberlerde dahi zelle; gayrı iradi hata olduğunu da düşünürsek elbette her insan günah işleyebilir ve işler. İstemeden işler, bazen de nefsine ve şeytana uyup şaşırır işler.

Ama mümin bunun hemen farkına varır ve derhal nedamet ederek tövbe edip istiğfar eder.

Allah, kullarını ve nice eksikliklerini çok iyi bildiği için tövbe ve istiğfarı vaz etmiş.

Sonuç olarak iş her konuda olduğu gibi “iman” meselesine gelip dayanıyor; bizim işimiz imanımızı artırmak, şeytanın işi ise onu ortadan kaldırmak veya en azından bizi zaafa düşürmek.

Ona fırsat vermeyelim, yardımı da Allah’tan isteyelim!

(Sorularla İslamiyet)