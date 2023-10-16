Müslümanlar kabına sığamıyor! “Ya Filistin’i kurtarın ya da Ümmete yol açın!”

Programa, Serdar Kaya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlandı. Ankara Ulus Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını Köklü Değişim Yazarı ve Siyasi Bakışlar Yorumcusu Remzi Özer okudu. Yoğun bir katılımın gözlendiği basın açıklamasına Özer, Yahudilerin geçmişten bugüne gelen karakteristik özelliklerini hatırlatarak başladı. Gittikleri yerlerde fesat ve bozgunculuk çıkartan Yahudilerin, necis postalları ile Mescid-i Aksa’yı da kirlettiklerini ifade etti.

“Ölümü göze almış bir avuç Müslüman karşısında kâfirlerin o çok büyütülen güçleri bir hiç!”

“Aksa Tufanı” ismi verilen harekatın, yıllardır şişirilmiş bir yalan olan sözde “büyük İsrail devleti” balonunu patlattığını belirten Özer, Yahudi varlığının korkaklığının ve zilletinin açığa; -askerî gücünün zayıflığına, sayı ve teçhizat olarak çok geride olmalarına rağmen- inanmış ve ölümü göze almış bir avuç Müslüman karşısında kâfirlerin o çok büyütülen güçlerinin esasen bir “hiç” olduğunun da ortaya çıktığını söyledi. Bu ifşanın ardından Yahudi varlığının en iyi bildiği iş olan zulüm ve katliamları gerçekleştirdiğini diğer taraftan da içimizdeki Yahudi sevicileri ve Batı hayranlarının hemen harekete geçerek işgale karşı başlatılan bu onurlu direnişi “terör” olarak lanse etmeye çalıştıklarını ifade etti. “Tam yetmiş beş yıldır Yahudi varlığının gerçekleştirdiği katliam ve işgalleri görmeyen, bin bir çeşit bombalarla çırpınarak can veren çocukların çığlıklarını duymayan bu güruh, hep bir ağızdan mücahitleri karalamaya ve küçümsemeye çalıştılar.” diyen Özer, yeryüzünün doğusundan batısına bütün Müslümanların bu onurlu direnişe sahip çıktığını, mukaddes beldemizi canları pahasına koruyan Filistinli Müslümanlara destek olmak için meydanlara koştuklarını, tekbirlerle, dualarla, “kanımız ve canımız sana fedadır, ey Aksa!” nidalarıyla meydanları inlettiklerini söyledi.

Ardından sözü yöneticilerin duyarsızlığına getiren Özer, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bizler Aksa Tufanı harekâtının başladığı günün hemen ertesinde yine meydanlardan yöneticilere ve komutanlara seslendik. ‘Şimdi değilse ne zaman?’ dedik. ‘Orduları Aksa için harekete geçirin!’ dedik. Kudüs, Gazze ve Mescidi Aksa’nın kınama mesajları ile İslam konferansı örgütünün yemekli toplantıları ile kurtulamayacağını, Birleşmiş Milletler kararlarına atıf yapmakla asla bu zulmün sona ermeyeceğini haykırdık. İşgal altındaki Filistin’in ancak orduları harekete geçirerek işgalci Yahudi varlığından temizlenebileceğini söyledik. Ancak onlar her zaman olduğu gibi bu çağrıya icabet etmediler.”

Sömürgeci kafirlerin ve Batılı kurumların emriyle harekete geçen yöneticilerin yaşanan zulümler karşısında taş kesilmesini eleştiren Özer, bölgedeki Arap yönetimlerinin durumunu Hizb-ut Tahrir’in kurucusu Takiyyuddin en Nebhânî’nin şu sözleriyle betimledi: “Yahudi varlığı "İsrail" Arap rejimlerinin gölgesidir, o rejimleri kaldırdığın an o gölge de gider."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye yöneticilerinin tavrına da değinen Özer, şunları söyledi: “Çocuklarının cansız bedenine sarılan babalara itidal çağrısı yaptılar. Yahudi cumhurbaşkanını arayıp taziye mesajları ilettiler. Müslümanlar canlarıyla uğraşırken kilise açılışı yaptılar. Ne yazık ki, hiçbir Müslüman ülke yöneticisinden bırakın Yahudileri korkutmayı, onları endişeye sevk edecek bir açıklama dahi gelmedi.” Müslüman beldelerin yöneticilerinin aksine kâfirlerin Yahudi varlığına sahip çıktıklarını, Amerika’nın binlerce kilometre öteden uçak gemisini gönderdiğini, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve diğer Avrupa devletlerinin de Yahudi varlığına ardı ardına destek açıklamaları yaptıklarını söyleyen Remzi Özer, kâfirler birbirlerine destek olurken, dünyanın her tarafında sokakları, meydanları, camileri dolduran Müslümanların talebine rağmen bu ülkelerin yöneticilerinin Filistin'e destek olacak hiçbir şey yapmadıklarını ifade etti.

Özer konuşmasının sonunda yöneticilere ve ordu komutanlarına seslenerek bu tarihî fırsatı kaçırmamaları gerektiğini çağrısında bulundu: “Şayet bu sıcak çağrıya icabet etmeyecek ve her zamanki gibi yerlerinize çakılıp kalacaksınız Müslümanlara yol verin. Zira bizler; Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için yola çıkmaya hazırız. Katledilen masum bebekler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için, onları korumak ve göğsümüzü onlara siper etmek için yola çıkmaya hazırız. İşte genciyle yaşlısıyla buradayız. Günlerdir dünyanın ve ülkenin her tarafında Müslümanlar meydanlarda. Allah için, Rasulullah için ya harekete geçin ve Filistin’i kurtarın, ya da Müslümanlara yol açın bizler gidelim.”

“Ya mazlumları kurtarın ve Aksa’ya sahip çıkın ya da Müslümanlara yolu açın!”

“Tekrar ediyoruz! Ya mazlumları kurtarın ve Aksa’ya sahip çıkın ya da Müslümanlara yolu açın!” diyen Remzi Özer, günlerdir meydanlardan “Ordular Aksa’ya!”, “Mehmetçik Aksa’ya!” diye haykıran Müslümanların bu çağrısını küçümseyen zevata cevap mahiyetinde şunları söyleyerek konuşmasını sonlandırdı: “Bir kısım nasipsizler ve kalpleri mühürlenmiş kimseler ise, bu samimi çağrıyı alaya alıp ‘çok biliyorsanız siz gidin!’ diyerek güya kendilerince Müslümanları küçümsüyorlar. İşte buradan bu nasipsiz ve kalpleri mühürlü azgın güruha da seslenmek istiyoruz.

Ey Allah’ın kalplerine mukaddes Aksa’nın sevgisini nasip etmediği zavallılar! Aksa, biz Müslümanlar için imani bir meseledir. Akidemizin bir parçasıdır. Kutsalımızdır. Bizler kutsallarımız için canlarımızı vermekten asla geri durmayız. Göğüslerimizi, kutsallarımıza ve mazlumlara siper etmekten bir an olsun bile çekinmeyiz. Şayet, Filistin için yollar açılırsa, tüm beldelerden Müslümanların akın akın nasıl gideceğini göreceksiniz. Kalbi Aksa ile birlikte atan Müslümanların sel olup aktığını görünce hâlâ utanacak bir yüzünüz kalırsa belki utanırsınız.

Ey Rabbimiz! Şahit ol ki biz onları uyardık. Şahit ol ki biz senin emrini güç sahiplerine hatırlattık. Şahit ol ki bu zulme sessiz ve seyirci kalmadık!”

Remzi Özer'in okuduğu basın açıklamasının ardından, Köklü Değişim yazarlarından Yılmaz Çelik, kısa bir dua yaptırdı. Ulus Meydanı'na toplaman Ankaralı Müslümanlar güçlü bir şekilde duaya aminlerle icabet edip, tekbirler getirdi.