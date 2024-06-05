  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca’dan çok önemli açıklamalar! Mal sahiplerinden mallarına göre vergi alınmalı! Herkesin insanca yaşama hakkı yok mu?

Türkiye'den çılgın altın hamlesi! Çin ve Hindistan bile bu kadarını yapamadı

O şehirde korkunç olay: 4 kişi öldürüp 121 parçaya ayırdı!

En beğenilen siyasetçi kim anketinde ilginç sonuç! Kılıçdaroğlu detayı

Kim parasını ne zaman alacak? İşte bayram ikramiyelerinde takvim

İbre tersine dönüyor! Almanya Türkiye'den 2 kat fazla almaya başladı

Irak'tan kalkınma Yolu projesi! PKK ile mücadelede net mesaj

Bayram öncesi altın yön değiştirdi!

İşte bu hiç iyi olmadı, maalesef kötü haber! Türkiye'den oraya gitmeye başladılar

İşte alacağı ücret! Ali Koç Mourinho'nun maliyetini açıkladı
Gündem Müslüman ülke liderleri uyanın artık! Eli kanlı Netanyahu’dan yeni tehdit!
Gündem

Müslüman ülke liderleri uyanın artık! Eli kanlı Netanyahu’dan yeni tehdit!

Yeniakit Publisher
2024-06-05 14:04:00 -
Müslüman ülke liderleri uyanın artık! Eli kanlı Netanyahu’dan yeni tehdit!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullanarak Hizbullah’a yönelik operasyon mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullanarak Hizbullah’a yönelik operasyon mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan Kiryat Shmona'daki bir askeri üssü ziyaret etti. Netanyahu, askeri yetkililerden operasyonel durum, bölgedeki son olaylar ve Hizbullah hedeflerine yönelik eylemlere ilişkin bilgi aldı. Daha sonra şehirdeki bir gözetleme noktasını ziyaret eden Netanyahu, Hizbullah’ın roketli saldırısının ardından çıkan yangınlarda görev alan itfaiyeciler ve acil müdahale ekipleriyle görüştü. Netanyahu, “Savaşın başında hem güneyde hem de kuzeyde güvenliği sağlayacağımızı söylemiştik ve bunu da yapıyoruz. Bugün komutanlarımızın yanı sıra itfaiyecilerimizle birlikte kuzey sınırındayım. Dün burada topraklarımız yandı. Yangını söndürdüğünüz için mutluyum. Ama Lübnan tarafında da topraklar yandı. Kim bize zarar verebileceğini ve bizim de karşılık vermeyeceğimizi sanıyorsa büyük bir hata yapıyor. Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullanarak Hizbullah’a yönelik operasyon mesajı verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23