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Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı donduruldu

Hollanda'da, Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn, ABD'deki saldırı hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle Facebook hesabı donduruldu.

30 Ekim 2018 Salı 14:54
Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı donduruldu

Hollanda'da Müslüman bir siyasetçi, ABD'deki sinagog saldırısı hakkında paylaştığı mesaj nedeniyle Facebook hesabının dondurulduğunu söyledi.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisinden ayrılarak Müslümanlığı seçen ve ardından Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn'ın, ABD'de geçen hafta düzenlenen sinagog saldırısıyla ilgili paylaştığı mesaj nedeniyle Facebook hesabı bir ay süreyle donduruldu.

Aynı zamanda Lahey Belediyesi Meclis Üyesi olan Van Doorn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sinagog saldırısını düzenleyen Robert Bowers'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı "Gözlerini aç. Pis kötü Müslümanları ülkeye getiren pis kötü Yahudilerdir. Yahudileri durdur, daha sonra da Müslümanlardan endişe duy." mesajına karşılık kendisinin de "Bu, Robert Bowers tarafından yazılmış. O Yahudilerden ve Müslümanlardan nefret ediyor. Medya bunu sadece bir antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) olarak yansıtmayı bırak. Bu aynı zamanda bir Müslüman nefreti." mesajını paylaştığını ifade ederek hesabının dondurulma gerekçesinin bu mesaj olduğunu savundu.

Mesajında Batı medyasının sadece antisemitizmi alarak Müslüman nefretini görmezden geldiğine dikkat çekmek istediğini belirten Van Doorn, sosyal medya hesabının dondurulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Müslüman nefretinden kaynaklanıyor"

Hem antisemitizm hem de Müslümanlara karşı nefretin kötü olduğunun altını çizen Van Doorn, "Saldırının ana sebebi, sinagoga bağlı Yahudi kuruluşunun Müslüman mültecilere yardım etmesinden yani Müslüman nefretinden kaynaklanıyor. Anlaşılan Facebook'ta sadece antisemitizmle ilgili paylaşım yapabiliyorsun. Ama aynı zamanda Müslümanlara karşı nefretin artmasına dikkat çektiğin zaman hesabın donduruluyor." dedi.

Van Doorn, aynı mesajı Twitter hesabında da paylaştığına ancak orada hesabının dondurulmadığına da dikkati çekti.

ABD'de geçen hafta, 46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers tarafından Pittsburgh kentindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, 4'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:54
  1. Hollanda
  2. Birlik Partisi lideri olan Arnoud Van Doorn

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