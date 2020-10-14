  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Müslüman, Ortodoks ve Yahudi din adamları, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınadı
Aktüel

Müslüman, Ortodoks ve Yahudi din adamları, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:45:24 -
Müslüman, Ortodoks ve Yahudi din adamları, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınadı

BAKÜ (AA) - Gence'de yaşayan Müslüman, Ortodoks ve Yahudi din adamları, Ermenistan ordusunca şehirlerine düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Kafkas Müslümanları İdaresi Batı Bölge Temsilciliği, Aleksandr Nevski Rus Ortodoks Kilisesi ve Gence Yahudi Cemaati, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan ordusunun karşısında mağlup olan Ermenistan ordusunun sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Gence'ye yapılan saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı, çok sayıda konutun da kullanılamaz hale geldiği aktarılan bildiride, "Biz, Gence kent merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması
Dünya

Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın..
'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!
Gündem

'Işıklar yanıyor' ama biz size büyük geliriz!

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Darbe iması yapıl..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay