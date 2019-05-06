Müslüman liderler Erdoğan'ı arayıp tebrik etti Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı, ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı, ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti. Liderler görüşmede ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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