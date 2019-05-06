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Müslüman liderler Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı, ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:59
Müslüman liderler Erdoğan'ı arayıp tebrik etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı, ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Liderler görüşmede ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:59
  1. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
  2. Katar Emiri Şeyh Al-Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ramazan tebriği

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