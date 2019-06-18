0553 313 94 23

Müslüman Kardeşler Teşkilatının önemli isminden Mursi mesajı: Cihat sayfalarına bir yenisini ekledi

Mısır'da eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Uluslararası İlişkiler Komiseri Yusuf Neda, Muhammed Mursi'nin şehadetine ilişkin, "Müslüman Kardeşler'in İslam'ın zaferi ve diktatörle mücadeledeki cihat sayfalarına bir yenisini ekledi." açıklamasında bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 16:00
Müslüman Kardeşler Teşkilatının önemli isminden Mursi mesajı: Cihat sayfalarına bir yenisini ekledi

Mısır'da eski Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Uluslararası İlişkiler Komiseri Yusuf Neda, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi, tarihe bir iz bırakarak Müslüman Kardeşler'in İslam'ın zaferi ve diktatörle mücadeledeki cihat sayfalarına bir yenisini ekledi." dedi.

Bazı Batılı yazarlar tarafından İhvan'ın fiili dışişleri bakanı olarak da adlandırılan Neda, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi'nin vefatına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Kur'an'dan bu ayeti okudu"

Neda, Mursi'nin, Kur'an-ı Kerim'deki En'am Suresi'nin 162. ayetinin, "De ki, 'Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin rabbi olan Allah içindir." emirleri doğrultusunda yaşadığına işaret ederek, "Mursi, Kur'an’dan bu ayeti okudu, ruhu sahibine geri dönünceye dek onun üzerine ve onunla yaşadı." ifadesini kullandı.

Mursi'nin, "tarihe bir iz bırakarak Müslüman Kardeşler'in İslam'ın zaferi ve diktatörle mücadeledeki cihat sayfalarına bir yenisini eklediğini" belirten Neda, "O diktatörler ki ümmetin düşmanlarına dayanarak işledikleri zulümleri, kibirlerini ve hakkı saptırmalarını tarihin kaydettiğinden habersizler. Müslüman Kardeşler'in şehit kafilesi bu dine inananlar olduğu sürece durmuyor ve sıkılmadan ilerliyor." dedi.

"Allahım, kanımın her damlasını zalime lanet kıl"

Müslüman Kardeşler Teşkilatının ayakta kaldığını ve ümmetin ıslahı için yoluna devam ettiğini vurgulayan Neda, şunları kaydetti:

"Abdulkadir Avde’nin boynunun idam ipine sarıldığı zaman söylediği ve ondan sonra tarih boyunca cihat yolunda boyunları aynı ipe dolanan herkesin tekrar ettiği gibi, 'Allahım, kanımın her damlasını zalime lanet kıl.' Bu lanet, Allah’ın kendilerini ihmal ettiğini zanneden ama Allah’ın onlara sadece mühlet verdiği tarihin çöplüklerine giden tüm zalimleri buldu. İhvan ise ayakta kaldı ve ümmetin ıslahı için yoluna devam etti. Allah, Mursi’ye rahmet etsin, şehadetini kabul etsin, ailesini ve bizi onun ulaştığı mükafata ulaştırsın."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:00
  1. Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Uluslararası İlişkiler Komiseri Yusuf Neda
  2. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  3. Kur'an-ı Kerim
  4. En'am Suresi
  5. Müslüman Kardeşler
  6. Müslüman Kardeşler Teşkilatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı
    1. Kocaeli merkezli suç örgütü..
    2. Doha'da Mursi için gıyabi cenaze namazı
    3. Jandarma Bölge Komutanı Koç’tan Başkan..
    4. 6.8'le sallanan ülkede tsunami uyarısı
    5. Sultangazi'de toplu açılış töreni
    6. Avrupa’nın bilinen en yaşlı insanı..
    7. Dr. Kemal: “Yaz mevsiminde cildimizi..
    8. Rize’de şiddetli yağmur Karadeniz..
    9. Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
    10. "İhtiyaç sahibi ve yetimler adına..
    11. Hizmet-İş’in “Emek ve Adalet Yürüyüşü”..
    12. Yavru kediyi suni tenefüs yaparak..
    13. Trabzon’un Araklı ilçesinde HES borusu..
    14. BM’den Mursi için bağımsız soruşturma..
    15. Sele kapılarak hayatını kaybeden anne..
    16. Tarsus Belediyesi, kuruluşunun 151...
    17. Oyuncakların arasında görülen yılan..
    18. Mali durumu kötüleşen özel okulun..
    19. Daday’da şiddetli yağmur ağaçları..
    20. FETÖ’den yargılanan Baba Kanter: “Enes..
    21. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’den dün..
    22. Bebekler neden karınlarının üzerinde..
    23. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    24. Gürün’de mezuniyet coşkusu
    25. Binali Yıldırım, cemevini ziyaret etti
    26. Matematik atölyesi ilk mezunlarını..
    27. Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami..
    28. Japonya 6.5 büyüklüğünde deprem..
    29. Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi..
    30. New York borsası yükselişle açıldı
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması