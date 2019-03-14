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Müslüman Kardeşler, darbe sonrası kaybetti mi?

Bir Arap haber sitesinde, “Müslüman Kardeşler, 1919 Devrimi'nden faydalandı ve 2011'de kaybetti mi?” başlıklı çıkan makalede, Müslüman Kardeşler’in kuruluşundan bugüne kadar, Mısır’da diktatörlerin devrilmesinde, büyük rol oynadığı ileri sürüldü.

14 Mart 2019 Perşembe 19:03
Müslüman Kardeşler, darbe sonrası kaybetti mi?

Arap haber sitesi arabi21'de yayımlanan, ‘Müslüman Kardeşler, 1919 Devrimi'nden faydalandı ve 2011'de kaybetti mi?” başlıklı ilginç bir makaleye yer verdi. Makalede, Müslüman Kardeşlerin kuruluşundan bugüne kadar, Mısır siyasetindeki rolünü irdeliyor. Ve Müslüman Kardeşlerin Mısır'daki tiranların devrilmesinde büyük bir rol oynadığı ileri sürülüyor.

İlgi çekici makalenin Türkçe çevrisi şöyle:

Mısır ve Sudan'ın, Büyük Britanya işgaline karşı gerçekleştirdiği ve Mısır'ın Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı 1919 Devrimi'nden on yıl sonra, Şeyh Hasan El Benna, 1928'de Müslüman Kardeşler'in kuruluşunu ilan etti.1919 Kardeşliği Devrimi'nin ilişkisini ele alan uzmanların görüşüne göre, Müslüman Kardeşler, 1919'da Saad Zağlul liderliğinde kurulan ve Mısır siyasetinde belirleyici olmuş, 952 yılında gerçekleşen Hür Subaylar Darbesi sonrası dağılıp, 16 Ocak 1953 tarihinde yasaklanan Wefd Partisi'ni, halk tiranının yerine geçen parti ya da rakip olarak görmedi. Benna'nın, Müslüman Kardeşler seçimleriyle mücadele etmesine karar verinceye kadar Wefd Partisi'ni şüpheyle bakmadı.

"Arab21"e konuşan uzmanlar, Mart ayında kutlanan 1919 Devrimi'nin, İslâmi halifelik deneyimini tekrar etmemesi şartıyla, politik hareket özgürlüğüne izin veren liberal değerler oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, Mısır sokağında kısa sürede büyük ilgiyle karşılanan Müslüman Kardeşler'in, hedeflerini ve hareketini, 1919 Devrimi'yle uyumlu hale getirmediğine, grubun hem İslâmi, hem de dini çağrıya bakış açısında veya siyasi vizyonunda, liberal devrimin izlerinden farklı yollar izlediğini belirtiyor.

Projelerin çatışması

Siyasi sosyolog Saif el Mar Safawi'ye göre, 1919 devrimi boyunca yirminci yüzyılın başında varolan dini eğilimler, Müslüman Kardeşler'in görmezden geldiği Sufi hareketlerinden, yasal toplumdan, Mısır gençlik hareketinden ayrılmadı. Ve ana projesi İslâm hukukunu yeniden canlandırmaktı.

Saif el Mar Safawi, “Müslüman Kardeşler tarafından sunulan projenin, birkaç yıl içinde entelektüeller, bilim adamları, hakimler, üniversite profesörleri, işçiler ve çalışanlar için bir ümit oldu. Grubun ilk lideri Şeyh Hasan El Benna'nın bu harekete büyük ivme getirmesi, Wefd Partisi'nde bölünmelere yol açtı. Wefd Partisi ve Müslüman Kardeşler arasındaki rekabet üzerine Saif el Mar Safawi, Hasan El Benna'nın karakterinin ve popüler liderliğinin o dönemde varolan en popüler liderliği rahatsız ettiğine inanıyor. Kardeşliğin yalnızca İsmailiye'de ortaya çıkan dini grup olmadığına belirten ünlü siyasetçi ve Weft Partisi'nde başbakanlık yapan Mustafa en-Nehhas Paşa ise, Müslüman Kardeşlere olan ilgiden rahatsızdı.

“Mustafa en-Nehhas Paşa'nın Wafd partisi içindeki şemalardan muzdarip olduğu bir zamanda Şeyh Hasan El Benna, Mısır halkının farklı sektörleri arasında her gün yeni bir zemin kazanıyordu ve on yıldan daha az bir süredir Kardeşler siyasi yaşamda bir figür haline geldi.”

Siyasi uzmana göre, Müslüman Kardeşler, ifade özgürlüğü, gazetelerin yayınlanması, toplantılar ve Mısırlıların kültürel farkındalığı gibi 1919 Devrimi'nin getirdiği iklimden faydalandı.

Bu bir çatışma değil

Müslüman Kardeşler Şura Konseyi üyesi Muhammed Gamal Heshmat'ın vizyonuna göre, Müslüman Kardeşler 1919 Devrimi'nin sonuçlarından yararlandı; 25 Ocak 2011 Devrimi'nde bu devrimin yapımcılarından biriydi. Her iki devrimde de diğer partilerin çeşitli sebeplerden dolayı düşmanca pozisyonları vardı.

Muhammed Gamal Heshmat, "Arab21" e, Müslüman Kardeşler'in Ocak Devrimi'ni ateşlemek için öncü olduğunu ve Temmuz 1952'deki Serbest Görevliler Hareketi'nden bu yana, 67 yıldan fazla bir süredir Müslüman Kardeşler Hareketi'ne bağlı binlerce kişi mahkûm oldu, binlerce asker de yargılandı ve yüzlere kişi de şehid edildi.Müslüman Kardeşler, çeşitli Arap ve İslam halkları tarafından kabul edilen bir İslâmi proje ortaya koydu.

Müslüman Kardeşler tarafından benimsenen yenilikçi yaklaşım, ‘Kardeşlik'liği bir iletişim aracı olarak uğraşan ve yarar sağlamaya çalışan diğer tarafları rahatsız ediyor.

Diktatörlerin devrilmesinde Müslüman Kardeşler öncü rol oynadı

Muhammed Gamal Heshmat, Müslüman Kardeşler'in 1919 Devrimi'ne düşman olmadığına ve Wefd partisiyle çatışmaya girmediğine dikkat çekiyor; ancak, Grubun İslâm projesine göre, İslâm ümmetinin rönesansının başlangıcı olarak, Mısır'ın özgürlüğünü ve ilerlemesinde arıyordu. Bu ise Siyonist proje ile örtüşüyordu.

Heshmat göre, 19 Devrimi Mısır topraklarında doğrudan sonuç oldu. Ocak 2011 Devrimi ise zorba rejimleri değiştirme umudunu uyandırdı ve Müslüman Kardeşler önderliğindeki Mısırlıların başarısı, devrime karşı mücadelede Arap halklarına rehberlik etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:03
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  9. Saif el Mar Safawi
  10. Mustafa en-Nehhas Paşa
  11. 1919 devrimi
  12. Saad Zağlul

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