0553 313 94 23

Müslüman bozuntuları

Müslüman, din kardeşlerini ve halkı aldatır mı? Aldatmaz. Peygamberimiz“Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuşlardır. O halde aldatanlar kimlerdir? Onlar Müslüman bozuntusudur.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:41
Müslüman bozuntuları

Müslüman devamlı olarak yalan söyler mi?

Söylemez.

O halde devamlı olarak yalan söyleyen ve Müslümanlık taslayan kişi nedir?

Müslüman taslağıdır.

Müslüman, din kardeşlerini ve halkı aldatır mı?

Peygamberimiz  “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuşlardır.

O halde aldatanlar kimlerdir?

Onlar Müslüman bozuntusudur.

Müslüman devamlı olarak haram gelir elde edip, bu haram gelirlerle kara ve kirli zengin olabilir mi?

Çünkü dinimiz haram gelir elde etmeyi, haram yemeyi, kara para zengini olmayı yasak kılmıştır.

O halde böyle zenginler Müslüman mıdır?

Hayır onlar Müslüman değil, Müslüman bozuntusudur.

Müslüman rüşvet alır mı?

Çünkü Hz. PeygamberRüşvet alan da veren de Cehennem ateşindedir” buyurmuştur.

Rüşvet alanlar Müslüman bozuntusudur.

Tesettür nedir?

İslam kadınlarını erkeklerin şehevî bakışlarından koruyan, onu gizleyen bir örtü değil midir?

Erkeklerin şehvet dolu bakışlarını daha fazla çeken cırtlak renkli kıyafetler tesettür müdür?

Hayır, o kıyafetler tesettür müsveddesidir, karikatürüdür.

Müslümanın en büyük düşmanı nedir?

Kendi nefsi emmâresidir.

Nefs-i emmâresine esir ve bağlı olan kişi kamil ve gerçek Müslüman mıdır?

Değildir.

Müslüman devamlı olarak israf eder mi?

Asla etmez.

Çünkü israf Kur’an ve Sünnetle yasak edilmiş, haram kılınmış büyük bir günahtır.

Kur’an’ımızda “Müsrifler şeytanın kardeşleridir” buyrulmaktadır.

Şeytanın kardeşleri Müslüman değildir, Müslüman bozuntusudur.

Gerçek Müslüman; edepli, mürüvvetli, iyi ahlaklı, kerim, iffetli, merhametli, âlicenabtır.

İyi ahlaklı olmayan, edepsizlik sergileyen bir kimse, soruyorum, Müslüman mıdır, Müslüman bozuntusu mudur?

Gıybet yapan, insanların gizli ve örtülü ayıp ve günahlarını araştıran, bu suretle ölü kardeşinin etini yiyen bir kimse nasıl bir Müslümandır?

O, Müslüman bozuntusudur.

Cemaatini, fırkasını, hizbini, grubunu, kliğini din ile özdeşleştiren, hatta Allah saklasın dinden üstün gören kişi nedir?

O, tedavisi ve rehabilitasyonu çok ama çok zor bir ahmaktır.

Parayı, malı, zenginliği delicesine seven, onlara çılgınca âşık olan kimse nedir?

İmamı Gazalî hazretlerinin İhyâu Ulumid’din adlı eserindeki münciyat ve mühlikât (kurtarıcı ve helak edici huylar) ciltlerini okuyunuz, kim gerçek ve iyi Müslümandır, kim de Müslüman bozuntusudur, anlarsınız. 

Mehmed Şevket Eygi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:41
  1. Müslüman
  2. yalan
  3. Peygamberimiz
  4. rüşvet
  5. Hz. Peygamber
  6. Kur’an-ı Kerim
  7. Mehmed Şevket Eygi
  8. İmamı Gazalî hazretleri
  9. İhyâu Ulumid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da dehşet dolu anlar! Girdiği konteynerde ölümle burun buruna geldi
    1. Konya'da dehşet dolu anlar! Girdiği..
    2. Naz Aydemir Akyol, Avrupa..
    3. Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların..
    4. Şehzadeler’de temizlik seferberliği
    5. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    6. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında..
    7. Ege'de onlarca göçmen yakalandı
    8. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    9. Optimum’da spor vakti
    10. Gözünde şaşılık olan genç kız..
    11. Yuvadan düşen yavru kuşun imdadına..
    12. 14 kişinin yaralandığı zincirleme..
    13. Kocaeli’de yolu kaplayan köpüğün..
    14. Türkiye bir askeri üs daha kuracak!
    15. İzmir'de orman yangını
    16. TIR'a arkadan çarptı, ardından..
    17. Darbeci FETÖ'nün emniyet mahrem..
    18. Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1..
    19. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki..
    20. Fazıl Say'ın dönüşü hızlı oldu! Dün..
    21. Muğla Milas'ta orman yangını çıktı
    22. Adıyaman’da evde çıkan yangın korkuttu
    23. Antalya'da silahlar konuştu! Pompalı..
    24. Kentsel dönüşüm projeleri Yeşilyurt’un..
    25. Çıktıkları av pahalıya patladı! 26 bin..
    26. Yağmuru dinlemediler! Binlerce kişi..
    27. Otomobil şarampole yuvarlandı: 5’i..
    28. Adana'da sağanak yağmur hayatı olumsuz..
    29. Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören..
    30. Fransa’da doktorlardan ilaç kıtlığına..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım