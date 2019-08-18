Müslüman bozuntuları

Müslüman devamlı olarak yalan söyler mi?

Söylemez.

O halde devamlı olarak yalan söyleyen ve Müslümanlık taslayan kişi nedir?

Müslüman taslağıdır.

Müslüman, din kardeşlerini ve halkı aldatır mı?

Peygamberimiz “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuşlardır.

O halde aldatanlar kimlerdir?

Onlar Müslüman bozuntusudur.

Müslüman devamlı olarak haram gelir elde edip, bu haram gelirlerle kara ve kirli zengin olabilir mi?

Çünkü dinimiz haram gelir elde etmeyi, haram yemeyi, kara para zengini olmayı yasak kılmıştır.

O halde böyle zenginler Müslüman mıdır?

Hayır onlar Müslüman değil, Müslüman bozuntusudur.

Müslüman rüşvet alır mı?

Çünkü Hz. Peygamber “Rüşvet alan da veren de Cehennem ateşindedir” buyurmuştur.

Rüşvet alanlar Müslüman bozuntusudur.

Tesettür nedir?

İslam kadınlarını erkeklerin şehevî bakışlarından koruyan, onu gizleyen bir örtü değil midir?

Erkeklerin şehvet dolu bakışlarını daha fazla çeken cırtlak renkli kıyafetler tesettür müdür?

Hayır, o kıyafetler tesettür müsveddesidir, karikatürüdür.

Müslümanın en büyük düşmanı nedir?

Kendi nefsi emmâresidir.

Nefs-i emmâresine esir ve bağlı olan kişi kamil ve gerçek Müslüman mıdır?

Değildir.

Müslüman devamlı olarak israf eder mi?

Asla etmez.

Çünkü israf Kur’an ve Sünnetle yasak edilmiş, haram kılınmış büyük bir günahtır.

Kur’an’ımızda “Müsrifler şeytanın kardeşleridir” buyrulmaktadır.

Şeytanın kardeşleri Müslüman değildir, Müslüman bozuntusudur.

Gerçek Müslüman; edepli, mürüvvetli, iyi ahlaklı, kerim, iffetli, merhametli, âlicenabtır.

İyi ahlaklı olmayan, edepsizlik sergileyen bir kimse, soruyorum, Müslüman mıdır, Müslüman bozuntusu mudur?

Gıybet yapan, insanların gizli ve örtülü ayıp ve günahlarını araştıran, bu suretle ölü kardeşinin etini yiyen bir kimse nasıl bir Müslümandır?

O, Müslüman bozuntusudur.

Cemaatini, fırkasını, hizbini, grubunu, kliğini din ile özdeşleştiren, hatta Allah saklasın dinden üstün gören kişi nedir?

O, tedavisi ve rehabilitasyonu çok ama çok zor bir ahmaktır.

Parayı, malı, zenginliği delicesine seven, onlara çılgınca âşık olan kimse nedir?

İmamı Gazalî hazretlerinin İhyâu Ulumid’din adlı eserindeki münciyat ve mühlikât (kurtarıcı ve helak edici huylar) ciltlerini okuyunuz, kim gerçek ve iyi Müslümandır, kim de Müslüman bozuntusudur, anlarsınız.

Mehmed Şevket Eygi