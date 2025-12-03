Trump’tan Şara'ya özel mektup! 'Büyük bir lider olacak!'

Trump, Suriye Lideri Ahmed Şara’ya el yazısı mektup göndererek desteğini yineledi ve ABD’nin yardım edeceği sözünü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'ya kişisel desteğini ifade eden bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bu hamle, Trump'ın ABD'nin geleneksel Suriye politikalarından farklı bir çizgi izlediğini bir kez daha gösteriyor.

Oval Ofis mesajı ve teslimat

Mektup, Trump'ın yakın çevresinden ve uluslararası işadamı Tom Barrack aracılığıyla Şam'a ulaştırıldı. Mektuba, Trump'ın Şara ile Oval Ofis'te görüştüğü ana ait bir fotoğraf da eşlik etti.

Trump, bu fotoğrafa kendi el yazısıyla şu notu düştü:

"Ahmed, büyük bir lider olacaksın ve ABD yardım edecek!"

Bu güçlü ifade, ABD'nin resmi dış politikasında yer almayan, kişisel bir destek ve güvence niteliği taşıyor. Trump'ın bu mesajı, Şara yönetiminin uluslararası alanda meşruiyet kazanma çabalarına doğrudan destek olarak yorumlanıyor.

Daily Ummah