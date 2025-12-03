Müstehcenlik rezaleti! Yapay zekada çocukları bekleyen büyük tehlike

Son dönemde bazı yapay zeka sohbet robotları, çocukları müstehcen içeriklere yönlendiriyor. Elon Musk'un yapay zeka uygulaması olan Grok isimli uygulamada yer alan karakterlerin çocuklarla müstehcen içerikli sohbetler gerçekleştirmesi velileri tedirgin etti. Çocuklar, yaş sınırı olmayan uygulamaya kolaylıkla erişebiliyor.

'ÇOCUKLAR YAPAY ZEKA İLE DERTLEŞİYOR'

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, durumun çocukların ruh sağlığı ve sosyal ilişkileri açısından ciddi risk taşıdığı uyarısında bulundu. Araştırmalara göre çocukların yapay zekadan sıkça destek aldığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türkiye'de ve dünyada bazı kullanıcıların yapay zekayı bir psikolog gibi tercih ettiği, özellikle sessiz sohbet özellikleri üzerinden çocukların dertlerini ve düşüncelerini bu sistemlerle paylaştığı görülüyor. Ancak bu yönlendirmeler zaman zaman ciddi tehdit ve riskler barındırıyor. Her geçen gün yeni sohbet robotları kullanıma sunuluyor. Yapay zeka uygulamaları, çocuklarla müstehcen konuşmalar yaparken; istem dışı şekilde kullanıcıları bu tür sohbetlere yönlendirebiliyor" dedi.

'AİLELER ŞİKAYETTE BULUNUYOR'

Çocukların sosyal açıdan etkilenebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kırık, "Elon Musk'a ait Grok adlı yapay zeka platformunda yer alan bir karakterin müstehcen içerikli sohbetler yaptığı iddiası da gündeme gelmişti. Çok sayıda veli, çocuklarının yapay zeka ile gerçekleştirdiği sohbetlerde uygunsuz içeriklerle karşılaştığını, gece uykularının bozulduğunu ve davranışlarında ciddi değişiklikler gözlemlediklerini belirterek şikayetlerde bulunuyor. İncelemede, söz konusu karakterin yoğun şekilde müstehcen içerik sunduğu, kullanıcı konuşmayı farklı bir yöne çekmeye çalışsa bile otomatik olarak cinsel sohbetlere yönlendirdiği görülüyor" diye konuştu.

'OKUL BAŞARILARINDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR'

Uygulamaların yaş sınırlaması olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Kırık, "Normalde bu tür uygulamalarda yaş doğrulaması ve güvenlik önlemleri bulunması gerekirken, kullanıcı sadece üye olarak sohbet özelliğini aktif hale getirip doğrudan erişim sağlayabiliyor. Yapay zekadaki bu kontrolsüz içerikler, aile bağları ve kültürel değerler açısından da ciddi yozlaşmaya yol açabileceği gibi uzun vadede asosyal bireylerin yetişmesine zemin hazırlıyor. Çocuklar açısından değerlendirildiğinde bu tür sohbetler, okul başarısında düşüşe ve arkadaş ilişkilerinin zayıflamasına neden olurken; sosyal medyada benzer örnekler artıyor" dedi.

'BAKANLIKLARIN ACİLEN ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Kırık, ailelerin ve yetkili kurumların alması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Bu tehdidin önüne geçebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın acil ve kapsamlı adımlar atmasının önemine vurgu yapılıyor. Öğretmenlere yapay zeka konusunda dijital okuryazarlık eğitimi verilmesi gerektiği, aksi takdirde vakaların artacağı ve çocukların ruh sağlığının olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Uzmanlara göre; gerekli önlemler alınmazsa çocuklar giderek sanal bir dünyaya hapsolma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak."