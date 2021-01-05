Müslüman âdetullaha da sünnetullaha da uymalı

Akit, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile gündeme dair önemli konuları konuştuk. Prof. Maşalı, pandemi sürecinde camilerin durumundan ve müftülük personelinin mücadelesinden, Ayasofya’da yeniden başlatılan ilmi derslere ve salgın sürecinde vatandaşlarımızın kul hakkına riayet etmesi hususuna kadar önemli açıklamalarda bulundu.

- Hocam, pandemi sürecinde İstanbul Müftülüğü’nün çalışmaları hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?

- İstanbul Müftülüğü olarak tüm görevlilerimizle sahada olmaya çalıştık. Camilerimizde, yayınlanan genelgeler çerçevesinde salgını önlemeye yönelik titiz bir çalışma yürütüldü. Salgın sürecinde alınan tedbirlere riayet etmede en üst düzey titizliğin camilerimizde sergilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız da bu noktada gereken özeni gösterdiler. Hamdolsun, bugüne kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık.

Pandemi sürecinde hep vatandaşın emrinde olduk

- Müftülük personeli, koronayla mücadelede sahada da canhıraş bir mücadele verdi öyle değil mi?

- Görevlilerimizin 3’te 1’i sahada aktif olarak görev yaptı. Valilik ve kaymakamlıklar nezdinde kurulan Vefa Destek Grupları’nda görev alan personel sayımız 3 binin üzerinde idi ki bu personel sayımızın yaklaşık üçte birine tekabül eder. Karantinada olması gereken vatandaşlarımızın takibini yapan filyasyon ekiplerinde görev alan personel sayımız da yaklaşık bu düzeydedir. Bu arkadaşlarımız asli görevlerinden muaf olmadan ve asli görevlerinin yanı sıra bu hizmeti yürütüyorlar, bu yönüyle de büyük bir fedakârlık sergiliyorlar. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasak olduğu süreçte yaklaşık 150 arkadaşımız vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin tespitinde 112 acil iletişim hattında görev aldılar.

- Bu süreçte müftülüğün eğitim faaliyetleri ve kurslar ne şekilde devam etti?

- Kur’an kurslarımız eğitim-öğretime online devam etti ve halen devam ediyor. Bu durum hafızlık eğitimi için de geçerli. Eğitimin online olması çalışmalarımızı geriye götürmedi.

Bize düşen, önce tedbir almak sonra tevekkül etmektir

- Pandemi sürecinde, salgını önlemeye yönelik tedbirlere lakayt yaklaşan bir kısım vatandaşlarımız var. Sizin bu noktada ne tavsiye edersiniz?

- Cenabı-ı Hakk’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak bir Müslüman için üst ideallerdendir. Biz tedbirsiz davrandığımızda ve bizim tedbirsizliğimiz yüzünden herhangi bir kardeşimiz zarar gördüğünde, büyük bir vebal altına girmiş oluruz. Kul olarak üzerimize düşen tedbirleri alırız. Kâinatın fiziki yapısının işleyişini sağlayan bir nizam var, buna âdetullah diyoruz. Bir de sosyal yasalar var buna da sünnetullah diyoruz. Bize düşen hem âdetullaha hem de sünnetullaha uygun hareket etmektir. Bize düşen tedbirlere sarılmak ve bu tedbirlerin beklenen sonucu vermesi için Rabbimize sığınmaktır.

Taksim camii, istanbul’un simge mekanlarından olacak

- Sayın hocam, Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?

- Tabii bu kesin olarak cevaplayabileceğim bir soru değil. Şu an cami inşaatı ince işçilik aşamasında. İnşallah Ramazan-ı Şerif’e yetişir de bu Ramazan Taksim Camii’nde namaz kılmak nasip olur. Taksim Camii, konumu ve mimarisiyle olduğu kadar cami külliyesinde yürütülecek dinî hizmetler, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de toplum hafızasına kazınacak ve İstanbul’umuzun simge mekânlarından biri olacaktır.

Ayasofya pandemi sonrası dolup taşar

- Ayasofya Camii’ne vatandaşlarımızın ilgisi ne durumda?

- Hamdolsun üst düzeyde. Salgın sonrası süreçte bu teveccühün kat be kat olacağı muhakkak. Vatandaşımızın Ayasofya ziyaretlerinde pandemi kurallarına riayetten asla ödün verilmemekte ve İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlar canhıraş bir çalışma yürütmektedir. Biz de İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi olarak takviye personelle üzerimize düşen görevleri bihakkın yerine getirmeye çalışıyoruz.

Ayasofya’da ilim dersleri yeniden başladı

- Ayasofya’da ilmi dersler de icra ediliyor değil mi?

- Ayasofya geçmişte ibadet, ilim ve irfan yuvası olmuş hep. Caminin müştemilatında bulunan Ali Kuşçu Medresesi de bunun bir kanıtı. Biz de bu kapsamda tefsir dersi, hadis dersi, fıkıh dersi, hüsnü tilavet dersi olmak üzere muhtelif dersler başlattık Ayasofya’da. Dersler şu an sadece online. Bu ilmi derslerin yanı sıra dinî sohbetler de yapılmakta.