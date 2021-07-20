Müslüm oyuncuları kimler? Müslüm filminde kimler oynuyor?
Müslüm oyuncu kadrosu kimler var? 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona giren ve Müslüm Gürsek’in hayatını konu edinen Müslüm filmi izleyenleri Müslüm oyuncularını merak ediyor. Peki Müslüm filmi konusu nedir, Müslüm oyuncuları kimlerdir?
Müslüm, yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yaptığı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Türk sinema filmidir. 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır.
Müslüm oyuncu kadrosu
Timuçin Esen (Müslüm Gürses)
Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)
Ayça Bingöl (Emine Akbaş)
Erkan Can (Limoncu Ali)
Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)
Erkan Avcı (Bahtiyar)
Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)
Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)
Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)
Caner Kurtaran
Goncagül Sunar (Suzan)
Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)
Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)
Aleyna Özgeçen (Cedye)