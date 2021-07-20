Müslüm oyuncuları kimler? Müslüm filminde kimler oynuyor?

Müslüm, yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yaptığı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Türk sinema filmidir. 26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girmiştir. Şanlıurfa'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Müslüm'ün daha sonra ailecek göç ettikleri Adana'da yolu bir gün şans eseri halkevine düşer. Müdür Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini alan ve sesiyle kitleleri etkileyen Müslüm İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden tanıdığı Muhterem Nur'la tanışma hayalleri kurmaktadır.

Müslüm oyuncu kadrosu

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)

Turgut Tunçalp (Mehmet Akbaş)

Mustafa Kadir Ulusoy (Memati)

Caner Kurtaran

Goncagül Sunar (Suzan)

Güven Kıraç (Plak şirket sahibi)

Erkan Kolçak Köstendil (Pavyon sahibi)

Aleyna Özgeçen (Cedye)