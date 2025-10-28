Musluk kesildi Koç'un Arçelik'i zarar açıkladı

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Yaklaşık bir asırdır ülkenin kaymağını yemeye alışkın olan ve her yıl kâr üstüne kâr açıklayan Koç Holding’e bağlı şirketler destek adı altında devletten ve yandaş siyasetçilerin elindeki belediyelerden muslukları kısılınca zarar açıklamaya başladı. Holdingin önde gelen kuruluşlarından olan Arçelik, yılın ilk 9 ayını zararla kapattığını duyurdu. Arçelik, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde 7,7 milyar TL net zarar açıkladı. Arçelik geçen sene aynı dönemde 17,9 milyar TL net kâr elde etmişti.

Üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan şirketin ocak-eylül dönemindeki hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 düşüşle 379,3 milyar TL’ye geriledi. Bu dönemde brüt kâr, yüzde 2,6 düşüşle 108,9 milyar TL’ye geriledi.

VERGİDEN YIRTACAK

Arçelik’in zarar açıklamasına tepki gösteren Ekonomist Halil Kuseyri, Koç’a bağlı şirketin bu sene vergi ödemeyeceğini söyledi. Kuseyri açıklamasında, “Koç Holding’e bağlı Arçelik, 2025 yılı 3. çeyrekte zarar açıkladı. Tüm yılda ise zararı 7.7 milyar liraya çıktı. Bu da demek oluyor ki Koç Holding bu sene ‘zarar ettim, vergi ödeyemiyorum’ diyecek. Tabii bununla bitecek mi? Ülkenin en büyük sanayi kuruluşları da zarar açıklayacak ve vergi ödemeyecek” ifadelerini kullandı.

Her şeyin kâğıt üzerinde döndüğünü belirten Halil Kuseyri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kâğıt üzerinde her şey yasal ama yersen. Peki, bu açık nerden kapanacak? Dolaylı vergilerden, harçlardan, cezalardan. Bu kanunlar artık yetersiz. Bir yerlerden alınıp tasarlanan kanunla ancak bu kadar. Onun için Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve hatta Anayasa değişmedikçe sadece yazar dururuz”.