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Spor Muslera'dan maç sonrası açıklama
Spor

Muslera'dan maç sonrası açıklama

Yeniakit Publisher
2023-11-09 03:56:00 -
Muslera'dan maç sonrası açıklama

Bayern Münih maçını yorumlayan Galatasaray'ın file bekçisi ve kaptanı Fernando Muslera, takımın performansının iyi olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu dördüncü maçında, Galatasaray ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Deplasmanda mücadele eden sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera maçın ardından konuştu.

"Performansımızdan memnunuz"

Fernando Muslera, "İki büyük maç çıkardık. Biri İstanbul'da biri burada. Performansımızdan memnunuz. Çok karakterli ve yetenekli bir takımla oynadık. Fırsatları değerlendirsek farklı olurdu ama önümüze bakma zamanı." dedi.

"Dirseğimden kırık olmadığını anladık"

Uruguaylı eldiven ayrıca, "Dirseğimde kırık olmadığını anladık ve birkaç gün içinde hazır hale getirdik. Bu stadyumda daha önce hiç oynamamıştım, o yüzden bugün oynamak benim için önemliydi. Manchester United maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Her zaman söylediğim gibi onlar bizim 12. adamımız. Gruptan çıkmakta onların desteğine ihtiyacımız var."

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Galatasaray'dan Muslera açıklaması

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