Muslera ve Torreira'nın moralini bozacak haber!

2026 Dünya Kupası elemelerinde 16 Kasım'da Arjantin, 21 Kasım'da ise Bolivya ile karşılaşacak olan Uruguay'da aday kadro resmen duyuruldu.

Kadroda Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Lucas Torreira yer almadı.

Öte yandan Gremio ile iyi bir çıkış yakalayan 36 yaşındaki Luis Suarez 1 yıllık aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı.



URUGUAY BREZİLYA'YI YENMİŞTİ

Brezilya ise deplasmanda Uruguay'a 42. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 yenildi. Nunez karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı. Bu maçın ardından, Uruguay ve Brezilya, grupta 7'şer puanla Arjantin'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.

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