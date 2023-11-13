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Spor Muslera ve Torreira'nın moralini bozacak haber!
Spor

Muslera ve Torreira'nın moralini bozacak haber!

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:42:00 -
Muslera ve Torreira'nın moralini bozacak haber!

Arjantin ve Bolivya karşılaşacak olan Uruguay'da aday kadro açıklanırken Muslera ve Torreira ilgili karar verildi.

2026 Dünya Kupası elemelerinde 16 Kasım'da Arjantin, 21 Kasım'da ise Bolivya ile karşılaşacak olan Uruguay'da aday kadro resmen duyuruldu.

Kadroda Galatasaray'ın iki yıldızı Fernando Muslera ve Lucas Torreira yer almadı.

Öte yandan Gremio ile iyi bir çıkış yakalayan 36 yaşındaki Luis Suarez 1 yıllık aranın ardından yeniden kadroya çağrıldı.


URUGUAY BREZİLYA'YI YENMİŞTİ
Brezilya ise deplasmanda Uruguay'a 42. dakikada Darwin Nunez ve 77. dakikada Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 yenildi. Nunez karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynadı. Bu maçın ardından, Uruguay ve Brezilya, grupta 7'şer puanla Arjantin'in ardından sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor.
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