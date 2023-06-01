Muslera öyle bir şey yapacak ki... Fenerbahçe için kötü haber... Görülmemiş çağrı!

Galatasaray bu hafta sonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin karşısında şampiyon unvanıyla çıkacak Galatasaray'da ilginç bir kararın alındığı iddia edildi. Dev derbide penaltı kazanılması halinde topun başına Muslera'nın geçebileceği ifade edildi.

Galatasaray hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçının ardından kupasına kavuşuyor. Ankaragücü'nü mağlup ederek sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçının son düdüğüyle birlikte kutlamalar başlayacak.

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, hafta sonu Fenerbahçe derbisinde penaltı kazanırsa, büyük ihtimalle penaltıyı Muslera kullanacak. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe taraftarı tepki göstermeye başladı.

2012 yılında Spor Toto Süper Lig'de normal sezonun son maçı, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Manisaspor ile lider Galatasaray arasında oynanmıştı. Galatasaray, 10 kişi kalan rakibini rahat bir futbolla 4-0 mağlup etmişti. Maçta 83. dakika penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına Muslera geçmiş ve topu ağlara göndermişti.

O dönem takımın başında olan Fatih Terim, "Muslera'nın başarısında öncelikle arkadaşlarına teşekkür etmek gerek. En az gol yiyen kaleci olmasını sağladılar. Büyük bir kaleci, önemli bir insan. Futbolcular arasında gol atmayan kalmasın diye bir şey konuşuluyordu. Bütün arkadaşları daha önce konuşmuştu. Plan halinde düşünmüştük, oyun farklı olursa böyle bir şey yaparız diye. Esasında çok enteresan bir şey değil ama o da çok istiyordu bildiğim kadarıyla. Benim için Muslera'nın yemediği için kırdığı rekor daha geçerli tabii. 2000 yılında Taffarel'e izin vermemiştim. Çok başımın etini yemişlerdi, içimde ukde kalmıştı. Selçuk'a da anlayışı için teşekkür etmek lazım."

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"Biz her rakibe büyük saygı duyuyoruz. Manisaspor'u bugün de 10 kişi kalmalarına rağmen gösterdikleri performans için ayakta alkışlıyorum. Kendilerine başarı diliyorum. Umarım en kısa zamanda Süper Lig'e dönerler. Takımımızda gol atmayan oyuncu kalmasın adına yapılan bir şeydi. Benim ve arkadaşlarımın tüm takımlara, tüm camialara saygı duyduğumuzu bilirsiniz. Ama dünyanın her tarafında kaleciler gol atıyor. Gol krallığına ulaşan kaleciler de var." demişti.