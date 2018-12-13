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Muskat hakkında her şey…

Muskat nedir? Muskat nasıl kullanılır? Muskatın faydaları ve zararları nelerdir? İşte sizler için derleyip bir araya getirdiğimiz muskat hakkında tüm bilinmeyenler…

13 Aralık 2018 Perşembe 22:26
Muskat hakkında her şey…

MUSKAT NEDİR?

Muskat hint mutfağından bizim yemek kültürümüze kadar gelen bir baharat çeşididir. Muskat, son zamanlarda Türkiye'de hemen hemen her yemekte kullanılmaktadır. Zeytin büyüklüğünde olan muskat, bir ceviz çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bizİm bildiğimiz kabuklu ceviz ve Hindistan cevizi ile aralarında çok büyük farklar bulunmaktadır. Keskin bir tada sahip olan muskat adını Umman'ın başkenti olan muskat şehrinden almaktadır.

MUSKAT NASIL KULLANILIR?

Muskat doğru şekilde kullanıldığı zaman sağlığınıza sayısız faydalar sağlar. Özellikle Hindistan’da yetiştirilen muskat Hollanda ve Türkiye’de son zamanlarda popülerliğini arttırmıştır. Tazesi Türkiye'de bulunmayan muskatı aktarlardan toz halinde satın alabilirsiniz. 

Muskatın tazesini yemeklerinize rendeleyerek kullanabilir, tozunu da yemeklerde tatlılarda, içeceklerinizde kullanabilirsiniz. Muskat yemeklerin tatlıların ve içeceklerin lezzetine lezzet katmasının yanında sağlığınıza da bir çok fayda sağlar.

MUSKATIN FAYDALARI 

MİDE HASTALIKLARINI TEDAVİ EDER 

Muskat ölçülü ve yeterli miktarda kullanıldığında mide ülseri ve gastrit problemlerine iyi gelir. Mide rahatsızlıklarına karşı iyi gelir. Hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

İŞTAH AÇICI ETKİSİ VARDIR 

Çocuğunuz yemek seçiyorsa  ve yemek yedirmekte güçleniyorsanız yemeklerine ekleyeceğiniz bir kaşık muskat iştahının artmasını sağlayacaktır.

ANTİSEPTİK

Muskatı kışın düzenli olarak tüketirseniz  grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklara yakalanmanız zorlaşır. Kışın içeceklerinizde ve yemeklerinizde bir kaşık muskat kullanmak vücudunuzu mikroplardan arındıracak, hasta olmanızı engelleyecektir.

BULANTI VE KUSMAYI ÖNLER 

Bulantı ve kusma gibi şikayetlerinizden muskat baharatı kullanarak kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

MUSKAT ZARARLI MIDIR?

Muskat yeterli dozda kullanılması gereken bir baharat türüdür. Yüksek dozlarda kullanılan muskat sağlık açısından ciddi tehlikelere sebebiyet verebilmektedir.

AŞIRI MUSKATIN ZARARLARI

Sütün içerisine katılan muskat sağlık açısından ciddi tehdit oluşturabilir. Süte muskat katıp içerseniz halüsilasyonlar görebilir, ciddi kalp rahatsızlıklarına kapı açabilirsiniz. 

Baharat olarak az miktarda kullanılan muskat, zarar vermez aksine yukarıda vermiş olduğumuz faydaları sağlar. Ancak miktar olarak aşırıya kaşıldığında;

Mide rahatsızlıkları 
Ruhsal problemler 
Halisilasyonlar görme
İdrar yapamama
Kabızlık ve beyin hasarı gibi ciddi sağlık problemlerine sebebiyet vermektedir.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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