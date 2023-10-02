  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Musk, Zelenskiy'i tiye aldı
Dünya

Musk, Zelenskiy'i tiye aldı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 12:22:00 -
Musk, Zelenskiy'i tiye aldı

Elon Musk, X'de paylaştığı gönderide "5 dakika oldu ve sen yeni 1 milyar dolarlık yardım istemedin" sözleriyle batılı ülkelerden sık sık para talebinde bulunan Zelenskiy ile dalga geçti.

Elon Musk, X'de paylaştığı gönderide "5 dakika oldu ve sen yeni 1 milyar dolarlık yardım istemedin" sözleriyle batılı ülkelerden sık sık para talebinde bulunan Zelenskiy ile dalga geçti.
Son zamanlarda ABD'nin Ukrayna'ya milyonlarca dolar göndermesi yerine Meksika sınırını koruması gerektiğini söyleyen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir kez daha tiye aldı.

Zelenskiy'nin sürekli ABD'den para istemesi sebebiyle Musk, X'te (eski Twitter) şu tweeti paylaştı:

Paylaşımında "5 dakika oldu ve sen yeni 1 milyar dolarlık yardım istemedin" sözlerine yer veren Musk'ın tweetini şu ana kadar 300 binden fazla kullanıcı beğendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23