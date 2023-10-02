Musk, Zelenskiy'i tiye aldı

Elon Musk, X'de paylaştığı gönderide "5 dakika oldu ve sen yeni 1 milyar dolarlık yardım istemedin" sözleriyle batılı ülkelerden sık sık para talebinde bulunan Zelenskiy ile dalga geçti.

Son zamanlarda ABD'nin Ukrayna'ya milyonlarca dolar göndermesi yerine Meksika sınırını koruması gerektiğini söyleyen X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir kez daha tiye aldı.

Zelenskiy'nin sürekli ABD'den para istemesi sebebiyle Musk, X'te (eski Twitter) şu tweeti paylaştı:

Paylaşımında "5 dakika oldu ve sen yeni 1 milyar dolarlık yardım istemedin" sözlerine yer veren Musk'ın tweetini şu ana kadar 300 binden fazla kullanıcı beğendi.