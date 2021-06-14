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Gündem Müsilajın ardından yeni tehlike: Sargassum
Gündem

Müsilajın ardından yeni tehlike: Sargassum

İzmir'in Dikili ilçesi kıyılarında 'bozuk yumurta kokulu' yosunlar uzmanları korkuttu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 05:59:00 -
Müsilajın ardından yeni tehlike: Sargassum

Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin, son günlerde görülen müsilaj istilası gibi önlem alınmazsa ‘Sargassum’ adlı yosunun da sorunlara yol açabileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Prof. Dr. Çetin, “Dikili sahillerindeki yoğun olarak görmeye başladığımız ‘Sargassum’ isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Bir an önce kıyılarımızda ‘Sargassum’ popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor” dedi.

Meksika’da 2019 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Prof. Dr. Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar, havayla temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor.Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler."

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