‘Müsilajı temizledik’

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 22 maddelik eylem planı çerçevesinde 5 ay boyunca tüm ekiplerle titiz bir çalışma yürüttüklerini ve Marmara’yı müsilajdan kurtardıklarını belirtti. Marmara’yı korumak için atılacak her adımın 2053 net sıfır emisyon hedefine kendilerini biraz daha yaklaştıracağını ifade eden Kurum, bölgede geliştirecekleri her uygulamanın ülke için örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Eylem planı kapsamında arıtma tesislerinden sıfır atığın yaygınlaştırılmasına, sanayi alanlarındaki iyileştirmeler, tersanelerde hayata geçirilecek temiz üretim teknikleri, iyi tarım uygulamaları, balıkçılık kıyı ve yüzeylerde yürüttükleri temizlik çalışmalar ile özel çevre koruma bölgesi çalışmaları gibi çok başlıkta çalışmalar yürüttüklerine dile getiren Kurum, şöyle konuştu: “Tekrar aynı sorunla karşılaşmamak için müsilaj ile Marmara Denizi’ndeki kirliliğe kökten bir çözüm bulmak adına stratejik bir plan ortaya koyduk. 2024 yılına kadar inşallah alacağımız tüm tedbirlerle birlikte atacağımız kısa, orta ve uzun vadeli adımlarla birlikte çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Stratejik planımızın kapsamı, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Susurluk Havzası, Marmara Denizi havzası ve bu havzadaki tüm illerimizi kapsayacak şekilde belirledik. Bu planda 168 kurum temsilcimiz, 300’den fazla katılımcıyla çalıştaylar ve toplantılar düzenledik bu bölgedeki tüm illerimizi alarak.”



Marmara Denizi Stratejik Planı’nda 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 130 alt faaliyet belirlediklerini açıklayan Bakan Kurum, Marmara Denizi’nin “özel çevre koruma bölgesi” olarak ilan edilmesi için çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.



Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yakın zamanda bu tarihi kararın milletle paylaşılacağını belirterek, “Yine üniversitelerimizle birlikte Noktasal Kaynaklı Kirliliğin Tespiti Projesini yapacağımızı ifade etmiştik ve 445 tesisi yerinde inceledik ve gerek iyileştirilmesi gerek bakım onarımı gerek azot, fosfor giderim revizyonu noktasında yapılması gerekenleri ortaya çıkardık. Bu da önemli bir çalışmaydı. Önemli bir veriydi ki bundan sonra atacağımız adımlar da aslında bu veriler ışığında olacaktı” diye konuştu.



Ulusal Deniz İzleme Programı ve MARMOD FAZ II Projesi çalışmalarının aralıksız sürdüğüne değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:



“Şu an 207 noktada 200 kilometreyi aşan tarama ile denizin ilk 80 metresinde taramalarımız devam ediyor ve yaz ayları başında 10-25 metre derinlikte görülen silaj tabakaları artık eylül ayında görülmedi. İşte Haziran’daki müsilaj tablosu ve Eylül başı itibariyle baktığınızda herhangi bir müsilaj denizimizde gözlenmiş değil. Tabi çok önemli bir süreç yürüttük. Bütün bölgemizde seferberlik ilan ederek Marmara hepimizin diyerek toplamda bir aylık temizleme çalışması sonucunda 11 bin metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. Bunu sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle yaptık. Tüm Türkiye’den belediyelerimizin desteğiyle bu süreci yürüttük ve şimdi denizlerimiz, kıyılarımız tertemiz ve bu manada herhangi bir olumsuzluk tespit etmedik.”