Müsilajı gözlemleyen dalgıçtan kan donduran sözler: Sanki bomba atılmış gibi

Marmara Denizi’ni 4 aydır işgal eden ve canlı hayatını tehlikeye atan müsilajdan kurtarmak için 7 ilde seferberlik başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deniz temizliği seferberliğine katılan ve yaşanan tahribatı Caddebostan'da dalış yaparak gözlemleyen dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi’nin açıklamaları kan dondurdu.

"Korku filmi gibiydi"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deniz temizliği seferberliğine katılan ve yaşanan tahribatı Caddebostan'da dalış yaparak gözlemleyen dalgıç ve sualtı fotoğrafçısı Mehtap Akbaş Çiftçi (41) konuştu. Çiftçi su altındaki felaketi "Aşağıya indiğimizde korku filmi gibiydi. Sanki bir bomba atılmış ve bütün yaşam son bulmuştu. Kolumu soktuğumda dibe yetişmedi" sözleriyle açıkladı.

İşte Çiftçi'nin o açııklamaları:

Ortak suçumuzun en yakın tanığıyım orada. Vizörden bakarken içim acıyor. Marmara Denizi hasta ve can çekişiyor. Aşağısı yukarıdan daha beter. Bir ay önce de Gemlik, İzmit ve Mudanya'da dalışlarımızı gerçekleştirdik. Aşağıya indiğimizde korku filmi gibiydi. Sanki bir bomba atılmış ve bütün yaşam son bulmuştu. Kolumu soktuğumda dibe yetişmedi.

Marmara can çekişiyor

O kadar bulanık bir görüntü ki göz gözü görmüyordu. Canlı yaşamı yoktu. Ancak 9-10 metre aşağıya inebildim. Caddebostan balık adamların eğitim yeridir ama şu anda felaketin içinde. Eskiden suyun altında mercanlar vardı şimdi çöp deniz gibi...

Midye, istiridye gibi türlerin ve yeşil alglerin üzeri tamamen salya ile kaplanmış. 45 dakikalık dalışta 2-3 balık ancak görebildim. Dipten yukarı baktığımızda ise su yüzeyi sanki bir buz tabakasıyla kaplı gibiydi. Güneşin de etkisiyle burada kuruyan ve hayli sert bir tabaka oluşturan müsilaj, balıkları içine tıpkı bir hayalet ağ gibi hapsetmişti. Dilerim bu acı tecrübe bizim denize ve çevreye olan bakış açımızı değiştirir. Geleceğin deniz ve okyanuslarda olduğunu anlarız.

Mehtap Akbaş Çiftçi yukarıdan çekilen görsellerde mavi görünse de suyun içinde durumun çok farklı olduğunu ve adeta bomba etkisi oluşturan Müsilajın etkisinin Marmara Denizinin tamamına kısa sürede yayıldığını çarpıcı ifadelerle anlattı.

"Beraber çözmeliyiz"

Bu arada TBMM Çevre Komisyonu da Marmara'daki müsilaj sorununu ele aldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Bu problemi hep beraber, parti, belediye ayrımı yapmadan çözmeliyiz" dedi.

Denizimiz pislik deposu olmuş

TSSF Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan: İnsanlığın oksijen, besin ve yaşam kaynağı denizimiz pislik deposu olmuş. Bu tek bir kurumun suçu değil insanlığın suçu. Denizin artık yeter dediği noktadayız. Öyle bir noktadayız ki güneş ışınları artık aşağıya ulaşmıyor. Denizimizi kurtarmak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız.

İki günde onlarca ton toplandı

Acil eylem planı çerçevesinde Marmara Denizi kıyısındaki 7 ilde başlatılan müsilaj temizliği ikinci gününde de tam gaz devam etti. Caddebostan Sahili'ndeki çalışmaların operasyon müdürü İsmail Özgönül, 17 ton müsilajı toplayıp arıtma tesislerine ilettiklerini söyledi.

İzmit Körfezi'ndeki 9 ilçede de 24 araç müsilaj temziliği yapıyor. Çanakkale Boğazı'nda da 20 tona yakın müsilaj denizden toplanırken Yalova'da da çalışmalar aralıksız sürüyor.

Müsilaj öldürüyordu

Bursa Mudanya açıklarında teknesiyle denize açılan Kerem Alberi (47), motorun pervanesine takılan müsilajı temizlemek isterken suya düştü. Müsilaj tabakası nedeniyle zor anlar yaşayan Alberi'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı aradı.

Hızla olay yerine gelen ekipler, müsilajın içinde yaşam mücadelesi veren Alberi'yi kurtarırken, kayalıklara sürüklenen tekne de son anda durduruldu.

Müslaj deniz salyasının yapısı incelendi: Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj kabusu, laboratuvar ortamında incelemeye alındı. İlk sonuçlara göre deniz salyasının yüzde 99'unun su olduğu tespit edildi.

Müsilaj inceleme görüntülerini, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar sosyal medya hesabından yayımladı. Binpınar, "Müsilaj, yüzde 99'u su olan bir salgı" dedi. Ancak bu suyu bir filtreden geçirerek, ayırmanın oldukça güç olduğunu kaydetti.