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Gündem Müsilajda müjdeli haber
Gündem

Müsilajda müjdeli haber

Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel müsilaj müjdesini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 09:03:00 -
Müsilajda müjdeli haber

Marmara Denizi'nde birçok noktada görülen müsilaj oluşumunu araştırmak üzere ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün araştırma gemisi Bilim-2 seyrüsefere çıkmıştı. 1 aydır Marmara Denizi genelinde çalışma yürüten bilim ekibinin son tespitleriyle ilgili Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mustafa Yücel müjdeli haberler verdi. İşte sözleri:

"En önemli bulgu, müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda. Üremesinin, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz. En azından yüzeyde 2 hafta önceki etki yok. Zaten oluşmuş olan müsilaj yığınları ilk 30 metrede yığılmış durumda. Araştırmalarımız müsilajın daha derin suya inmediğini gösteriyor ve derin deniz tabanına da müsilaj tabakanın çökmediğini son günlerde gördük. Eğer yeni bir besin girdisi olmazsa yağışlar, karasal girdiler ani azot fosfor yükünü artırıcı girdiler olmaz, yazın daha da azalacağını öngörüyoruz."

Kaynak: Sabah

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