Müsilaj kabusunda tedirgin eden görüntüler! ‘Bu atık su değil’

Bandırma'da denize atık su görüntüleri milyonlarca kez izlenirken kurallara uymayan tesislerin kapatılması gerektiği yorumları yapıldı. Uzmanlar da BAGFAŞ’ın atıklarını Marmara’ya bıraktığı bölgenin hassas alan olduğunu, dolayısıyla da fosfat üreten bu fabrikadan denize deşarj edilen suyun kalitesinin BOİ 25 mg/L, KOİ 125 mg/L, TN 10 mg/L ve TP 1 mg/L olması gerektiğine dikkat çektiler. Atıksu değerlerinin bu limitin üzerinde çıkması durumunda tesisin derhal gerekli önlemleri alıncaya kadar kapatılıp ceza kesilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “O bölgede inceleme yapıldı, fosfor değerlerinin 12 ay boyunca 3-4 kat yüksek olduğu ölçüldü. Neden böyle diye baktığımızda fosfat gübre fabrikasıyla karşılaştık. Marmara ölüyor, neyi bekliyorsunuz, durdurun artık buraları” dedi.

Marmara can veriyor

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; Kocaeli Dilovası’nda bir atık su arıtma tesisinden Dilderesi’ne verilen atıklarla ilgili başka bir görüntüye ise “Senelerdir Dilovası OSB’den düzgün arıtılmadan tonlarca atık su Dilderesi’ne oradan da Marmara’ya akıyor. Atık su değil, resmen lağım ve sanayi suları salınmış” diye tepki yağdı.

1 Haziran’da ceza

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratları ise hem Bandırma’daki fabrikaya hem Dilovası’ndaki tesise denetim ekiplerinin gönderildiğini bildirdiler. Yetkililer, Bandırma’daki BAGFAŞ’a ilişkin, “İl Müdürlüğümüze bu işletmeyle ilgili daha önce de benzer şikâyet ve ihbarlar intikal etmiştir. Teknik personelce denetim yapılmış, işletme bünyesindeki kıyı tesisinde depolanan sarı renkli kükürt maddesinin Bandırma Körfezi’ne atılmış olduğu tespit edilmiş. Analiz sonucu işletmeye 96 bin 561 lira yaptırım uygulanmış ve karar 1 Haziran’da tebliğ edilmiştir” denildi.

Yetkililer, video üzerine de önceki gün yeni bir denetim ekibinin BAGFAŞ’a gönderildiğini, dün de numune alındığını bildirdiler.

Analize göre yeni ceza

“Cezanızın üzerinden bir hafta geçmeden yeniden kirletmiş, neden kapatılmıyor, cezalar mı yetersiz” sorumuza yetkililer, “Öncelikle analizin sonucuna göre işletmeye yeni bir ceza kesilip kesilmeyeceğine karar verilecek. Cezayı gerektiren bir durum varsa, son 3 yıl içinde Çevre Kanunu’na aykırılık sayısına göre 96 bin 561 liranın 2 ya da 3 katı ilave ceza kesilebilir. Ayrıca kirleticinin miktarına göre işletmeye sınır değerlere gelinmesi konusunda süre tanınabilir ya da ‘kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz’ olarak faaliyeti durdurulabilir” yanıtını verdiler.

Tesis: ceza kesilmedi

BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gençer, sosyal medyada yer alan iddialar hakkında Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Deniz suyunu soğutma amaçlı kullanıyoruz. Tesislerdeki ısı değiştiricilerden kimyasal ile hiçbir bağlantısı olmuyor. En son 3 Haziran’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü’nden geldiler. İnceleme sonucunda hiçbir olumsuz durum tespit edemediklerini belirlediler. Hazırladıkları tutanak metnine göre denize deşarj edilen soğutma suyunda oluşan köpüğün basınçtan kaynaklandığı, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi. Periyodik denetimler zaten yapılıyor. Denize hiçbir atık suyu deşarj etmedik. Bugüne kadar denizi kirletmeden kaynaklı hiç ceza kesilmedi.”

Marmara’da 300 ek denetçi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, müsilaj sonrasında Marmara havzasındaki ilgili tüm müdürlüklere genelge gönderilerek denetimlerin sıkılaştırılması talimatı verildiğini anlattılar. Merkezden gönderilen 300 ilave denetçinin Marmara havzasında göreve başladığını, 1 ayda 450 civarında su kirliliği denetimi yapılarak toplam 6.5 milyon TL ceza kesildiğini söylediler.