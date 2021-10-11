  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Müsilaj balıkları fena vurdu! Hamsi ve istavrite ‘müsilaj’ darbesi
Ekonomi

Müsilaj balıkları fena vurdu! Hamsi ve istavrite ‘müsilaj’ darbesi

Müsilajın Marmara Denizi’ndeki balıklara ve halk sağlığına etkisi, TÜBİTAK projesi kapsamında İÜ Su Bilimleri Fakültesinden bir ekip ile çeşitli firma ve kuruluşların iş birliğiyle araştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:59:00 -
Müsilaj balıkları fena vurdu! Hamsi ve istavrite ‘müsilaj’ darbesi

İlk verilere göre, hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirlendi. Bu veriler ışığında, su ürünlerinin tüketilmeden önce iyi temizlenmesinin ve uygun şekilde pişirilmesinin önemi bir kat daha artmış oldu. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, “Özellikle dip balıklarında, daha stabil yaşayan karides, midye gibi canlılarda geçmişe göre patojen bakteri yükü daha artmış durumda. Eskiden 1-2 patojen buluyorsak şimdi patojen çeşitliliğinin artmış olduğunu görüyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay