Müsilaj balıkları fena vurdu! Hamsi ve istavrite ‘müsilaj’ darbesi

İlk verilere göre, hamsi ve istavritte besin kompozisyonu ve et veriminin düştüğü, karides ve midyede patojen bakteri yükünün arttığı belirlendi. Bu veriler ışığında, su ürünlerinin tüketilmeden önce iyi temizlenmesinin ve uygun şekilde pişirilmesinin önemi bir kat daha artmış oldu. İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, “Özellikle dip balıklarında, daha stabil yaşayan karides, midye gibi canlılarda geçmişe göre patojen bakteri yükü daha artmış durumda. Eskiden 1-2 patojen buluyorsak şimdi patojen çeşitliliğinin artmış olduğunu görüyoruz” dedi.