MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami MÜSİAD, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiklerimiz için sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen cami inşa etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiklerimiz için cami inşa etti. Selçuklu mimarisi ve Türklerin kullandığı sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen caminin açılışı 12 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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