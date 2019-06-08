MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami
MÜSİAD, Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiklerimiz için sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen cami inşa etti.08 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Diyarbakır Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı’nda Mehmetçiklerimiz için cami inşa etti. Selçuklu mimarisi ve Türklerin kullandığı sekizgen taş yapı formatında dizayn edilen caminin açılışı 12 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
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