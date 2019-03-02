MÜSİAD’dan mali müşavirlere rehberlik

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), ‘Mali Müşavirlik ve Denetim Sektörü Arama Konferansı’ düzenledi. Geniş katılımlı konferansta sektörün sorunlarına çözüm arandı. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi, müşavirlere yıpranma payının getirilmesi, serbest meslek faaliyetlerinde damga vergisinin kaldırılması, KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi gibi taleplerin ele alındığı toplantıda konuşan MÜSİAD Muhasebe, Denetim ve Mali Müşavirlik Çalışma Grubu Başkanı Azem Önder, ”Günümüz ekonomisinde küresel yeniliklerle harmanlanan yeni stratejiler belirlemek; dünya markalarıyla yarışmaya ve inovasyona önem verilmesi gibi hususlarda çalışmalar yaparak sektörümüzle ilgili olan mali müşavirlerimize yol gösterici olmak için üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz” dedi.