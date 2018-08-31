MÜSİAD’dan hükümetin AB iradesine tam destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla yapılan Reform Eylem Grubu (REG) toplantısını değerlendiren Kaan, “Bakanlarımızın üzerinde durduğu Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize muafiyeti sürecinin işletilmesine yönelik iradeyi, iki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli bir aşama olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.