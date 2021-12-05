MüSiAD’dan flaş asgari ücret açıklaması 'Yükümüz 840 lirada kalsın, asgari ücret…’

Bursa'da gazetecilerle bir araya gelen Asmalı "Yüzde 40'ın altındaki bir rakam psikolojik olarak insanlarları mutlu etmeyecek Yaptığımız hesaplamalara göre yüzde 41.55'lik bir zam net 4 bin liralara tekabül ediyor. 4 bin lira da psikolojik bir eşiktir, bunun altına düşülmemesi gerekir" dedi.

Sanayici kâr etti

Asgari ücretin 4 bin liraya yükseltilmesi durumunda işverene 2021 yılına göre getireceği ekstra maliyetin 1740 lira olacağını belirten Asmalı, "Biz diyoruz ki iş adamları, sanayiciler olarak 4 bin liraları sineye çekelim yalnız vergi maliyetinin yüzde 50'lik dilimini, yaklaşık 850 lirayı devlet karşılasın" dedi. İhracatçılar başta olmak üzere sanayicilerin elde ettiği yüksek kazançlara dikkat çeken Asmalı "Sanayiciler, üreticiler, ihracatçılar iyi kazanırken emekçi kesimin geçim sıkıntısına düşmesini arzu etmeyiz" dedi.

Kurdaki artış manipulatif

Asmalı kurlarda şu andaki rakamların gerçekçi olmadığını söyledi. Kurda bu derece artışa sebep olacak verilerin olmadığını ifade eden Asmalı "Türkiye'nin kamu borçlanması, hane borçlanması, özel sektörün borçlanması Avrupa'nın pek çok ülkesinden daha iyi. Özel sektörün kısa vadeli dolar borç pozisyonu da 60 milyar dolar civarında artıda. Kısa vadeli borçlarda da bir sıkıntı yok. Bütün bunlara baktığımızda bir manipulatif hareket olduğu belli. 10 -15 gün içinde kurdaki oynaklığın azalacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Hedef TOGG'a % 50 üretim

Asmalı "Yerli otononun en önemli parçalarını MÜSİAD üyesi kuruluşlar yapacak. TOGG'un şasesini Beyçelik yapacak. Elektrikli motorunu Aksaray'daki AEMOT üretecek. Birçok üyemiz TOGG'un üretimde yer almak istiyor. Hedefimiz en az yüzde 50'sinin üyelerimiz tarafından üretilmesi" dedi.