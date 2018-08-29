MÜSİAD, Zambiya’da temsilcilik açtı

“Ticaret Diplomasisi” anlayışıyla dünyanın 207 noktasında faaliyetlerini sürdüren ve bu anlayış doğrultusunda 2018’i “Afrika Yılı” ilan eden MÜSİAD, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Zambiya’da temsilcilik açtı. Abdullah Demir, MÜSİAD’ın Zambiya temsilcisi olarak göreve başladı.