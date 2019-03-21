0553 313 94 23

MÜSİAD, Yeni Zelanda’daki saldırılar için 35 dilde kınama mesajı yayımladı

MÜSİAD Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımladı- MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan:- "Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 11:53
MÜSİAD, Yeni Zelanda’daki saldırılar için 35 dilde kınama mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımlandığı bildirildi.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından 35 dilde kınama mesajı yayımladı.

Terör eylemleri sonrası ortak tavır gösterilmesi amacıyla bir dizi faaliyete imza atan MÜSİAD, meydana gelen olaylar sonrası, 93 ülkede 223 irtibat noktasına ulaşan teşkilat ağı ile dünya genelinde eş zamanlı harekete geçti.

Dernek, İslam karşıtı ve Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen saldırgan tutumlara dikkat çekmek ve küresel ölçekte bilinç oluşturmak amacıyla yurt dışındaki şubeleri üzerinden basın kuruluşları ve kamudaki muhataplarıyla iletişime geçerek kamu diplomasisi uyguladı.

Başta, Asya, Avrupa, Afrika, Asya-Pasifik, Orta Doğu, Latin Amerika ve Amerika olmak üzere tüm dünyada basın bildirisi yayınlayan MÜSİAD, İngilizce, Almanca, Arapça, Gürcüce, Malayca, Özbekçe, Çince, Kazakça, Hinduca, Azerice, Fransızca, Yunanca, Makedonca, Arnavutça, Bulgarca, Boşnakça, Endonezce, Sawihi, Rusça, Portekizce, İspanyolca, Havsaca, Farsça, Lingola, Felemenkçe, Japonca, Hausa, Kiswahili, Sri Lanka Dili, Urduca, Danca, Kırgızca, Tatarca, Macarca ve Türkmence'den oluşan 35 dilde kınama mesajına imza attı.


- "İslamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzem"


Saldırının gerçekleştiği günden bir gün sonra, MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk öncülüğünde, hastanede tedavi gören Türk vatandaşlarını ziyaret eden MÜSİAD heyeti, saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan, Mustafa Boztaş ve Temel Ataçocuğu'nun aileleri ile temasa geçerek onlara destekte bulundu.

Hastane ziyaretlerinin ardından kriz masası kurulan yerlere giden MÜSİAD heyeti, oradaki Müslüman liderlerle bir araya gelerek yapılması gereken yardımlar hususunda istişareler gerçekleştirdi.

MÜSİAD heyeti, daha sonra terörist saldırının ardından Yeni Zelanda'ya giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi ve akabinde de saldırıda yaralananların aileleriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, "Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslamofobinin, kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:53
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
  2. Yeni Zelanda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi"
    1. "Siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler..
    2. Gazze'de hasırcılık ithal ürünlere..
    3. Irak'ın kuzeyindeki Kandil,..
    4. Türkiye Triatlon Federasyonu..
    5. Niğde’de vatandaşlara ücretsiz fidan..
    6. Nikaragua'daki siyasi açmaz
    7. Doğu'da şehirlerde bahar temizliği
    8. Şişli anket sonuçları İstanbul..
    9. BEDAŞ ‘Enerjinin Yıldızları’nı..
    10. Yaz okulunda keşfedilen sporcu Dünya..
    11. Köylere konulan konteynerları vince..
    12. Bir dev şirket daha konkordato..
    13. Erkanlı Holding, 13’üncü Gayrimenkul..
    14. Hepsiburada'da yüzde 70'e varan..
    15. Düzgün, PERDER’de güven tazeledi
    16. Futbolun efsane isimleri o anları..
    17. Özbek: “Gençler değişimden yana”
    18. Döviz kurları
    19. Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir
    20. YTB’nin ’Türkiye Söyleşileri’..
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!