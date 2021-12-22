MÜSİAD tarihi gelişmeyi duyurdu: Çin'i terk etme kararı aldılar! Türkiye büyük bir fırsatın arifesinde

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Haber7'ye yaptığı açıklamada "Çin'den her 5 yabancı firmadan biri ülkeyi terk etme noktasında karar aldı. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir fırsatın arifesinde." dedi.

Asmalı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve iş hayatına katkı sağlama amacıyla düzenlediği Vizyoner zirvesinde ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında da rekor bir ihracat rakamı beklendiğini ifade eden Asmalı küresel ekonomide Türkiye'nin konumunu şu sözlerle ifade etti;

Biz daha önce oluşan havada faiz indirim kararlarını desteklediğimizi ifade etmiştik. Bu da bize bazı kesimlerden tepki olarak geldi ama biz orada yatırımın teşvik edilmesi maksadıyla bu hamlenin çok değerli bulduğumuz söylemiştik. Çünkü şu anda ülkemiz çok ciddi bir üretim üssü haline geldi. Pandemi koşullarında bozulan tedarik zincirleri, emtia fiyatları, üretimdeki güçlükler nedeniyle. Çin'den üretim noktasında üs artık dağılmaya başladı. Çin'den her 5 yabancı firmadan biri ülkeyi terk etme noktasında karar aldı. Dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir fırsatın arifesinde. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Eylül'deki genel kurulumuzda "Geçmiş dönemde sanayi hamlemizi, sanayi politikalarımızdaki o gerekli hamleleri yapamadık. İhtilalle, sağ-sol çatışmalarıyla kendi iç karışıklığımızla bize bunu yapmaya fırsat vermediler ama pandemi sonrası oluşan bu fırsatı asla es geçmeyeceğiz" dedi. Türkiye'de şu anda gerçekten üretim sahasında çok ciddi bir ilerleme var. Muhtemel ki aralık ayında da rekor bir ihracat rakamı açıklanacak ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırılacak. Dolayısıyla üretim kapasitemiz 7/24 çalışıyor.