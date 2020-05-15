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MÜSİAD İzmir Şubesi, 12 bin aileye ramazan yardımı dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:41:11 -
MÜSİAD İzmir Şubesi, 12 bin aileye ramazan yardımı dağıttı

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı zor günler geçiren 12 bin aileye, ramazan münasebetiyle erzak yardımında bulunduklarını bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, üretimin aksamaması adına gayret gösterdiklerini ve düzenledikleri kampanyalarla herkese destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Üyelerinin destekleriyle 12 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım dağıttıklarını aktaran Saygılı, "İzmir Valiliği Vefa Destek Grubu, Türk Kızılayı, İzmir İl Müftülüğü ve birçok STK aracılığıyla bu yardımların dağıtımını gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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