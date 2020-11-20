MÜSİAD EXPO’nun networkü güçlü

Akit Ekonomi

Bünyesinde binlerce yatırımcıyı bulunduran Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Akit’e konuştu. Dünyanın önemli bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Saygılı, şunları söyledi:

Yeni yatırımlara vesile olacak

2019’un sonunda Çin’de başlayan ve 7 kıtaya hızla yayılan Covid-19 salgınıyla yeni bir döneme girildi. Bu süreçte salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın oyun kurucu ülkelerinden birinin Türkiye olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin yıldızının parlayacağını değerlendiriyoruz. Bu manada yeni fırsatlar oluşturacağını düşündüğümüz 18. MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, ‘Küresel Ticaret Burada’ sloganıyla 18-21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek. Fuar, Türkiye’nin üretim, ticaret, ihracat ve yatırım alanlarında önünü açacak. Ülkemizin iş insanlarının tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmesine vesile olacak.”

Örnek teşkil ediyoruz

Ayrıca “Pandeminin ortaya çıkardığı sarsıcı ekonomik şok, son yüzyılın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomi otoritelerince 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana aynı anda hem insan hayatını hem de ekonomiyi böylesine tehdit eden küresel çaplı bir kriz yaşamadık” diyen Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Covid-19 salgını, daha önce yaşanan birçok hadiseden farklı olarak küresel düzende önemli dönüşümlere ve hatta kırılmalara sebebiyet verebilir. Belki de yeni bir sisteme kapı aralayabilir. Öngörülmesi zor olan bir süreçten geçmekteyiz. Küresel dayanışmanın gittikçe zayıfladığını ve her ülkenin kendi problemleriyle baş başa kaldığını görüyoruz. Ülkemizin almış olduğu önlemlerin, vatandaşlarımızın dikkate değer duruşunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gelişen ve kendini güncelleyen dünyanın oyun kurucusu Türkiye, ‘adalet ve merhamet’ ekseninde hem insani hem girişimci politikalarıyla birçok ülkeden daha az zararla bu süreci atlatabilecektir. Salgınının etkilerinin devam ettiği süreçte Türkiye, güçlü sağlık alt yapısının sunduğu avantajlarının yanı sıra gerek vatandaşlarına sunduğu kapsamlı ekonomik ve sosyal destek paketlerle gerekse dünyanın birçok ülkesine gönderdiği yardımlarla bu zorlu sınavı başarıyla geçirmeye devam etmekte.“

Doğru refleks doğru karar

Dijital dünyada big data ve kripto paranın yaygınlaşarak yeni fırsatlar ile tehditler oluşturacakları öngörüsünde de bulunan Saygılı, şu ifadeleri kullandı: “Otomasyon sistemleri, Endüstri 4.0 uygulamaları, robotlar, e-ticaret uygulamaları ile dijital platformlar yaygınlaşacak. Yaşanan bu gelişmelere bakarak iş yapış şekillerinin değişebileceği tahmin edilmekte. İhtiyaç duyulacak iş nitelikleri de dönüşecek. İnovatif düşünme, karmaşık problem çözümü, eleştirel bakış, bilişsel esneklik, duygusal zekâ gibi bugün daha az kullanılan alanlardan daha çok yararlanmamız gerekecek. Zira katma değeri düşük iş kolları yok olacak ve yeni iş alanları oluşacak.”

Çalışmaya devam edeceğiz

Saygılı, Türkiye’nin Covid-19 sonrasında üretim-ticaret-yatırım senkronizasyonu içinde dünyanın cazibe merkezi olacağının altını çizdi. “Biz de bu inançla en iyisini ve en güzelini üretmek için durmadan, dinlenmeden tüm gücümüzle çalışacağız” dedi. 1993’te ilk olarak İzmir’de başlayan MÜSİAD EXPO’nun bu yıl 18’incisinin düzenleneceğini hatırlatan Saygılı, sözlerini şöyle tamamladı: “18-21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek. Ülkemizin ve iş dünyamızın dünya ticaretindeki etkinliğinin arttırılması noktasında üretim, ticaret, ihracat ile yatırım alanlarında böylesine zor bir dönemde MÜSİAD’ın son derece önemli bir organizasyonu olduğunu düşünüyorum. MÜSİAD Expo’da ticaretimizin gelişmesi, yeni yatırımların oluşması ve iş birliklerinin yapılması ülkemizin yarınları için de çok kıymetli bir durum. Network’ü güçlü fuarın hem online hem de fiziksel olarak yapılması üreticilerimizin ve tüccarlarımızın tüm dünyayla temas ederek işlerini geliştirmelerine vesile olacaktır. Yeni yatırımlara kapı aralayacaktır.”