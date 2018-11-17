MÜSİAD EXPO’da geri sayım! Bereketli iş için büyük buluşma

Mehmet Canıtatlı

17. MÜSİAD EXPO’da geri sayım devam ediyor. Uluslararası iş fırsatlarının sunulduğu bir platform olarak organize edilen MÜSİAD EXPO’da üretim ve pazarlama odaklı düşünen KOBİlerle sanayicinin yüzünü güldürecek somut projelerin öne çıkması bekleniyor. Olgunlaşmış fikir paylaşımlarının da ev sahipliği yapacak olan organizasyonda iş platformları da etkinlikler düzenleyecek. MÜSİAD EXPO kapsamında bu yıl, High Tech Port, 22.International Business Forum (IBF) ve 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) programları da eş zamanlı olarak programlandı.

Başvuru 6 kat arttı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde kapılarını açacak MÜSİAD EXPO’nun, bu yıl geçmiş yıllara göre daha anlamlı ve katma değerli bir zirve halinde gerçekleşeceğini ifade etti. Kaan, Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen 500 milyar Dolarlık ihracat rakamına büyük bir katkı sunacak 17. MÜSİAD EXPO’nun, bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla 6 kat fazla başvuru aldığını, fuara Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar 140 ülkeden katılım olacağını belirtti.

Omuz omuza çalışacağız

’’17. MÜSİAD EXPO, ülke ekonomimizi ve üretmek isteyen iş dünyamızın yolunu açacak çözüm önerilerimizi sunduğumuz bir platform olacak’’ diyen Kaan’ın fuar öncesinde verdiği mesajlar şöyle:

-Ülke ekonomimiz, üretken, yerli ve milli sanayicilerimizin omuzlarında her türlü güçlüğün üstesinden gelecektir. Bu yıl MÜSİAD EXPO’da hemen her sektörde üretkenliği artırmayı hedefleyen ve yatırımcıyı, faiz sarmalından koruyacak yeni projelerimizi paylaşacağız. MÜSİAD olarak bir proje üretim merkezi gibi çalışıyoruz.

-Dünya ekonomisi yeni açılımların arifesinde. Türkiye’nin üretkenliğini uzun vadede kanıtlayarak fikri ve finansal olarak bölgesinde liderliğini ilan edeceğine inanıyoruz. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz, Ortadoğu, Asya ve Afrika’dan yükselecek üretime dayalı bir güçle aşılacaktır. Dünya ekonomisi Doğu’dan yükselecektir.

MÜSİAD’ın geliştirdiği faize karşı savaş projeleri

GABORAS: Türkiye merkezli bir gayrimenkul borsası

Faizsiz Konut Finansman Sistemi (Yapı Tasarruf Sistemi)

Orta Ölçekli Sanayi Siteleri Projesi

Entegre Tarım Ve Enerji Projesi

Karz-I Hasen Sandığı ( Üyeler arası sosyal yardımlaşma)

Afrika Türkiye Ticaret Ve Kültür Merkezleri Projesi

Neler öne çıkacak?

-“Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet” ana temasıyla gerçekleşecek IBF’de blockchain ve alternatif para birimleri gibi kavramlar tartışılacak.

-High Tech Port’ta savunma ve havacılık sektörlerinin öncü isimleri ileri teknolojiyle üretilen ürünlerini sergileyecek.

-Genç MÜSİAD’ın “İşin Başında Gençler Var” sloganıyla organize ettiği 6. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresinde (UGİK), “Gençlik, Girişimcilik ve Bilgi Ekonomisi” ana teması altında, “Dijital Para, İnovasyon ve Kurumsallaşma” ve “Dönüşen Dünyada Geleceğin Meslekleri” gibi konular ele alınacak.