MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlıyor

ANKARA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir program gerçekleştirileceğini belirtti.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasının 18-21 Kasım'da yapılacak MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Sağlık ve hijyen tedbirleri açısından her türlü önlem ve güvenliğin alındığı fuara MÜSİAD Ankara geniş bir katılım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Fuarda sektörün öncü firmaları ile kamu kurumlarının bir araya geleceğini belirten Acar, yerli ve milli üretim ile Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir programın düzenleneceğini kaydetti. Acar, "MÜSİAD Ankara, sanayi ve iş dünyasının katılımıyla MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı-2020’de yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



