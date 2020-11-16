  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlıyor
Aktüel

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:43:28 -
MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 18 Kasım'da başlıyor

ANKARA (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir program gerçekleştirileceğini belirtti.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasının 18-21 Kasım'da yapılacak MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Sağlık ve hijyen tedbirleri açısından her türlü önlem ve güvenliğin alındığı fuara MÜSİAD Ankara geniş bir katılım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Fuarda sektörün öncü firmaları ile kamu kurumlarının bir araya geleceğini belirten Acar, yerli ve milli üretim ile Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkı sunacak bir programın düzenleneceğini kaydetti. Acar, "MÜSİAD Ankara, sanayi ve iş dünyasının katılımıyla MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı-2020’de yerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap
Dünya

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan önce. Karabağ Anlaşması'nı okumas..
Yemen'den ortalığı karıştıran iddia:
Gündem

Yemen'den ortalığı karıştıran iddia: "Özel cihazla kaydediliyor!"

Suudi Arabistan, canını ve güvenliğini kendisine emanet eden misafirlerini bile izleyip kayda alıyor. Riyad’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşka..
Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık
Gündem

Pompeo giderayak çirkin yüzünü gösterdi! Büyük küstahlık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İstanbul'da Fener Rum Ortodoks Patriği ile görüşme kararı tartışmalara neden olurken bir Türk yetkili, ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay