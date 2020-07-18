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Aktüel

MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı'na Filistinli gelin

Yeniakit Publisher
2020-07-18 02:29:38 -
MÜSİAD Danimarka Şubesi Başkanı'na Filistinli gelin

KOPENHAG (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danimarka Şubesi Başkanı Latif İbişoğlu'nun oğlu Ahmet İbişoğlu, Filistinli Hiam Mohamad ile dünyaevine girdi.

Betül ve Latif İbişoğlu çiftinin 28 yaşındaki oğlu Ahmet İbişoğlu, Danimarka’da Türkler tarafından işletilen bir düğün salonunda düzenlenen düğünde Filistinli Hiam Mohamad ve İbrahim Kharaibi çiftinin 25 yaşındaki kızı Sarah Kharaibi ile hayatını birleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin davet edildiği düğüne, Danimarka İslam Toplumu Başkanı Mustafa İncikli’nin yanı sıra Danimarka’da faaliyet gösteren bazı Türk STK'lerin temsilcileri de katıldı.

Gelin ile damadın ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla oyun oynadığı düğünde, davetliler pistin etrafında çember oluşturarak çiçeği burnunda çifti alkışladı.

Çiftin Danimarkalı arkadaşlarının da ilgiyle izlediği düğün töreni, pasta kesimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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